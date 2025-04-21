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Кыргызский язык становится обязательным для госслужащих

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кабинет министров утвердил уровни обязательного владения государственным языком для госслужащих и работников госпредприятий. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев. Документ принят во исполнение норм конституционного закона "О государственном языке КР" и вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Сроки и уровни:

Государственные и муниципальные служащие:

- с 2025 года - не ниже B1;

- с 2027 года - не ниже B2.

Работники госпредприятий, включая врачей и учителей:

- с 2026 года - не ниже B1;

- с 2028 года - не ниже B2.

Граждане из числа этнических меньшинств:

- с 2026 года - не ниже A2;

- с 2028 года - не ниже B1.

Дополнительно: по решению работодателя, руководители и специалисты, работа которых связана с управлением, публичными выступлениями и консультированием, обязаны владеть кыргызским на более высоком уровне.

В течение 2025 года отсутствие языкового сертификата не будет основанием для увольнения. Организация обучения и его финансирование возложены на руководителей учреждений.


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URL: https://www.vb.kg/445225
Теги:
кыргызский язык, Кыргызстан, чиновник
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