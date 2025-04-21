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В швейном цехе Бишкека выявили 27 нелегалов

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- Бермет Таалайбекова
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Выявлен факт незаконного использования иностранных граждан в количестве 27 человек без соответствующих разрешительных документов в одном из швейных цехов города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, нарушители и представитель цеха доставлены в Свердловское РУВД и переданы сотрудникам по противодействию экстремизму и незаконной миграции для привлечения к соответствующей административной ответственности.

Компетентные органы призывают работодателей в области текстильного производства строго соблюдать действующие нормы законодательства и не допускать фактов незаконного использования иностранной рабочей силы во избежание наступления негативных последствий.


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URL: https://www.vb.kg/445226
Теги:
ГКНБ, трудовая миграция, швейная отрасль, Бишкек, нелегалы
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