"Каждый из вас часть медиасреды": в КНУ стартовала Неделя медиаграмотности

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына началась Неделя медиаграмотности - образовательный марафон, собравший студентов, школьников и преподавателей, заинтересованных в том, как критически воспринимать информацию и не потеряться в потоке новостей, постов и фейков.

Организатором выступила образовательная программа "Журналистика" Института журналистики и коммуникаций КНУ. В первый день мероприятия прозвучало сразу несколько содержательных и вдохновляющих выступлений.

Директор Института журналистики и коммуникаций Ширин Костюк напомнила, что за за семь десятилетий институт подготовил не одно поколение профессионалов, а сегодня делает ставку на формирование нового - многоязычного, креативного, социально ответственного.

- Наш вклад - это не только подготовка специалистов, но и участие в развитии экономики, обеспечении политической стабильности, поддержке культуры и сохранении национальных ценностей. Один журналист способен формировать сознание миллионов. Поэтому особенно важно воспитывать профессиональные и ответственные кадры, - подчеркнула она.

Костюк также рассказала о планах по открытию кафедры профильной журналистики. В будущем здесь будут готовить специалистов по спортивной, экономической, политической, детско-юношеской и медицинской журналистике. Уже сейчас студенты осваивают современные медианаправления - от SMM и таргетинга до видеопроизводства. С первого курса они снимают и монтируют собственные телепроекты, работают в медиа-мастерских и проходят практику в 35 ведущих СМИ страны.

Доцент Жибек Абдикеримова, руководитель образовательной программы "Журналистика", в своем выступлении сделала акцент на роли журналистского образования в эпоху цифровизации.

- Сегодня мы все - участники огромного информационного пространства. Мы живём в эпоху, когда информация окружает нас повсюду: на экранах телефонов, в социальных сетях, мессенджерах. И в этом потоке всё труднее отличить правду от фейка, факты от мнений, конструктивный диалог - от манипуляций, - сказала она.

По её словам, критическое мышление и медиаграмотность - это уже не просто полезные навыки, а жизненно важная необходимость:

- Наша цель - не просто дать базовые знания. Мы хотим вдохновить на активное участие в медиапроцессе. Каждый из вас - уже часть медиасреды. Вы пишете, публикуете, комментируете. А значит - влияете на других, формируете повестку, создаёте мнения, - добавила она.

Особый интерес вызвало выступление медиаэксперта Кундуз Жекшен. Она предложила взглянуть на медиаграмотность через призму геймификации - с помощью мобильных игр, развивающих критическое мышление:

- Мобильные игры - это отличный способ не только узнать что-то новое, но и получить за это поощрение. Это элемент, который делает обучение увлекательным и современным, - отметила она.

Затем Кундуз провела практическое задание: участники брали интервью друг у друга, развивая навыки общения и анализа информации в реальном времени. Завершилось всё игрой "Угадай: ИИ или реальное фото?" - где нужно было определить, какие изображения созданы искусственным интеллектом.