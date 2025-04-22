В КР начал работу тренер из Португалии по программе ФИФА "Тренер талантов"

В Кыргызстане продолжается реализация международной программы ФИФА "Тренер талантов", направленной на развитие молодых футболистов. В рамках этой инициативы в страну прибыл новый специалист - португалец Руджериу Барруш, который будет работать в Национальной футбольной академии.

Официальная церемония подписания соглашения между Кыргызским футбольным союзом (КФС) и Руджериу Баррушем состоялась 21 апреля. Документ подписал генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков. Также состоялась встреча Барруша с техническим директором академии Анарбеком Ормомбековым, на которой стороны обсудили цели и приоритеты будущего сотрудничества.

Руджериу Барруш - обладатель тренерской лицензии категории "А" УЕФА и выпускник академии знаменитого португальского клуба "Бенфика", где и началась его профессиональная карьера. Он имеет более 15 лет опыта работы с молодёжными и взрослыми командами в Португалии, Китае и странах Африки.

Ожидается, что работа Барруша даст новый импульс развитию футбольной инфраструктуры Кыргызстана и поможет раскрыть потенциал молодых игроков на международном уровне.