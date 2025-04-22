Артисты привезли в Кыргызстан дыхание прекрасной азербайджанской земли

В Национальной филармонии в Бишкеке вчера состоялся гала-концерт мастеров искусств, ознаменовавший торжественное открытие Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане, проводимых министерствами культуры обеих стран при поддержке посольства Азербайджана в Кыргызстане.

На церемонии открытия с приветственным словом выступили министры культуры обеих стран. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев отметил, что Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане являются ярким событием в жизни нашей страны, кыргызстанцы рады познакомиться с искусством дружественного Азербайджана.

"Культурные связи между нашими странами укрепляются в общем контексте кыргызско-азербайджанских отношений, которые развиваются по восходящей, в том числе благодаря личным усилиям глав государств. Наши страны и народы связывают тесные узы дружбы, взаимопонимания, общий интерес к культуре друг друга. В прошлом году в Баку прошли Дни культуры Кыргызстана. Сегодня мы открываем Дни Азербайджана в нашей стране. К нам прибыли известные мастера искусства Азербайджана, деятели литературы и культуры, творческие коллективы, которые привезли с собой дыхание прекрасной азербайджанской земли, - отметил Мирбек Мамбеталиев. - Уверен, что культурно-гуманитарное сотрудничество между нашими странами будет плодотворно развиваться и дальше".

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что культурные связи между двумя странами гармонично вписываются в общий спектр успешно развивающихся двусторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном во всех сферах, в том числе культурно-гуманитарной.

"Дни культуры служат более близкому знакомству двух народов, эти связи будут и далее насыщать и обогащать нашу культуру, - сказал он, подчеркнув важность взаимных контактов творческих коллективов двух стран, особенно в последние годы. – И мы стараемся продолжать замечательные традиции культурного обмена, заложенные много лет назад".

В большом зале Национальной филармонии не было свободных мест, что свидетельствует о том, насколько сильны традиции добрососедства и межнациональной дружбы между нашими народами. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, а также представители дипломатических кругов, культурной общественности, азербайджанской диаспоры.

Гала-концерт стал достойным началом Дней Азербайджана в Кыргызстане, кыргызстанцы увидели то, что действительно представляет высокое искусство, искусство интернациональное. Кыргызским зрителям была показана яркая и интересная концертная программа с участием Государственного ансамбля танца, ансамбля традиционных музыкальных инструментов, известных деятелей культуры Азербайджана. На концерте прозвучали композиции кыргызских композиторов Калыя Молдобасанова, Муратбека Бегалиева, и, конечно, азербайджанские артисты исполнили песню на кыргызском языке. Что, без преувеличения, взорвало зал от эмоций и оваций. Завершился концерт знаменитой на весь мир песней "Мой Азербайджан". И зрители стоя повторяли "О, море! Море, мой Азербайджан! Отец и сын - и Бог, хранит тебя..." и аплодировали талантливым артистам за поистине незабываемый вечер.

"Я нахожусь под огромным впечатлением от праздника – концерта, открывшего Дни культуры Азербайджана в нашей стране. Он подарил нам всем возможность окунуться в атмосферу национального колорита Азербайджана во всем его многообразии. Сегодня в Азербайджане такое отношение к искусству, к культуре, которое позволяет говорить о мировом уровне культуры в этой стране", - сказала директор школы имени Низами Гянджеви Гульмира Мусиева.

В рамках Дней культуры Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева вчера открылась выставка под названием "Национальное наследие, живущее в жемчужинах азербайджанского искусства".

Как было отмечено, эта выставка - не просто собрание произведений искусства, а культурное наследие, отражающее живую историю, эстетическую философию и духовную глубину азербайджанского народа. Центральное место в экспозиции заняли работы, посвящённые 200-летнему юбилею основателя азербайджанской станковой живописи, выдающегося художника Мирзы Гадыма Эривани. Эти произведения, отражающие ключевые особенности изобразительного искусства XIX века, демонстрируют важные этапы развития азербайджанской живописи.

Особое внимание в экспозиции уделено древнему искусству ковроткачества - важной части традиционного ремесла, а также художественным изделиям из металла, вышивки, образцам декоративно-прикладного искусства с XIX века до наших дней. Среди современных авторов были представлены работы народного художника Азербайджана Эльдара Микаилзаде, одного из ведущих представителей современного искусства.

Привлекла внимание фотовыставка "Карабах - образ национального наследия", рассказывающая о культурной и исторической значимости региона. На выставке представлены и другие уникальные работы азербайджанских мастеров, с которыми кыргызстанцы могут познакомиться во время Дней культуры Азербайджана в нашей стране.

С 21 по 25 апреля в ведущих учреждениях культуры и образования столицы Кыргызстана пройдут выставки, концерты, презентации книг, мастер-классы, спектакли, литературные и другие мероприятия.

22 апреля: 14:30 - открытие уголка азербайджанской литературы (Национальная библиотека Кыргызской Республики им. Алыкула Осмонова), 15:00 - презентация книги Бахтияра Вахабзаде (Национальная библиотека Кыргызской Республики им. Алыкула Осмонова), 19:00 - концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана (Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева).

23 апреля: 16:00 - мастер-класс режиссёра Азербайджанского государственного театра пантомимы Джейхуна Дадашова (Кыргызский государственный национальный русский драматический театр им. Чынгыза Айтматова), 19:00 - вечер симфонической музыки, посвящённый 140-летию великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли (Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева).

24 апреля: 16:00 - концерт ансамбля традиционных музыкальных инструментов (Кыргызский национальный театр "Манас"), 19:00 - вечер джазовой музыки (Кыргызская национальная консерватория им. Калыя Молдобасанова).