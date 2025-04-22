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В Кыргызстане планируется запуск системы "Электронный апостиль"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане планируется запуск системы "Электронный апостиль". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, АИС "Электронный апостиль" представляет собой единую цифровую платформу для автоматизации процесса апостилирования. Система охватывает весь процесс: от регистрации заявлений на проставление апостиля, проверки подлинности документов и подписей уполномоченных лиц, до оформления электронного штампа "Апостиль", его регистрации в системе и оплаты государственной пошлины через платёжный шлюз.

Система будет интегрирована с платформой межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", что обеспечит автоматический обмен данными с государственными органами. Благодаря этому гражданам не нужно будет дополнительно предоставлять справки, образцы подписей и печатей - всё будет проверяться в цифровом формате.

Внедрение данной системы повысит удобство получения услуги, улучшит прозрачность, сократит коррупционные риски, уменьшит нагрузку на сотрудников органов юстиции и повысит качество их работы. Также будет исключено влияние человеческого фактора, что характерно для ручных процедур. Получение апостиля станет возможным удалённо, без личного посещения и без необходимости предоставления бумажных документов.

С 2020 года полномочия по проставлению апостиля переданы территориальным подразделениям Министерства юстиции. В этой связи пользователями АИС "Электронный апостиль" станут как центральный аппарат Минюста, так и его областные управления.


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URL: https://www.vb.kg/445244
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан, Документ
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