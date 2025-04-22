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Кыргызстанцам с долгом до 50 тысяч сомов разрешили выезд за границу

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба КР смягчит порядок ограничения на выезд за границу: теперь граждане с налоговой задолженностью до 50 тысяч сомов смогут покидать страну без обязательной предварительной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение инициировано председателем ГНС Алмамбетом Шыкмаматовым на коллегии ведомства по итогам I квартала, и отражает курс на более гибкое и уважительное отношение к налогоплательщикам.

По словам главы Налоговой службы, в практической работе нередко возникали случаи, когда выезд граждан задерживался из-за незначительной задолженности - в пределах 1000–2000 сомов. Это приводило к срыву поездок на лечение, учебу, деловые командировки. Для того чтобы выехать, гражданам приходилось проходить бюрократическую процедуру: оплатить задолженность в налоговой, получить справку, затем обратиться к судебным исполнителям. На всё это уходило не менее 2–3 дней.

"Мы предлагаем не проверять задолженность до 50 тысяч сомов при пересечении границы. Всё, что выше - да, должно отслеживаться. А по мелким суммам пусть человек спокойно летит, особенно если речь о срочных или жизненно важных ситуациях", - пояснил Шыкмаматов.

По новой инициативе, если у гражданина при проверке окажется задолженность, он сможет оплатить её на месте с помощью QR-кода и продолжить поездку без лишних формальностей. Новшество планируется реализовать в течение ближайших месяцев. В ГНС подчеркивают, что таким образом не только упрощается жизнь граждан, но и повышается доверие к госоргану и собираемость налогов.

Эти слова подтверждаются и конкретными данными. Директор ГУ "Салык Сервис" Шамшыбек Качкынбай уулу привел данные, что с начала года уровень доверия граждан к Государственной налоговой службе вырос на 20%. Такой показатель стал следствием своевременного доведения значимой информации до граждан, улучшения коммуникации с обществом и внедрения механизмов обратной связи.

"Было проведено 7 обучающих тренингов для бухгалтеров и предпринимателей, расширена работа службы технической поддержки и усилено присутствие в социальных сетях. Все эти меры позволили сделать налоговую систему более понятной и доступной для широкого круга граждан, что в свою очередь положительно сказалось на уровне доверия к налоговому органу", - добавил глава "Салык Сервиса".


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URL: https://www.vb.kg/445248
Теги:
ГНС, путешествия, налоги в Кыргызстане
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