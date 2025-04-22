Дмитрий Бивол отказался от пояса WBC: взгляд в будущее и новые вызовы

Чемпион мира в полутяжёлом весе, россиянин Дмитрий Бивол, принял неожиданное решение: добровольно отказался от своего титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Это произошло на фоне планов боксёра по дальнейшему сотрудничеству с Саудовской Аравией, которая, как утверждает сам Бивол, заинтересована в другом поединке.

"Не то чтобы я отказался от защиты титула, - пояснил Бивол. - У нас есть планы с Саудовской Аравией продолжать карьеру, и они хотят видеть меня в другом бою. Нам более интересно работать с ними", - цитирует боксёра Советский спорт.

Отказ от титула WBC автоматически лишил Бивола статуса абсолютного чемпиона мира, который он завоевал в феврале, победив Артура Бетербиева в решающем поединке. Этот шаг резко изменяет расклад сил в полутяжёлом весе и добавляет интриги в ближайшие годы.

Кроме того, стало известно, что возвращение Бивола на ринг состоится не раньше ноября 2025 года. Третий бой с Артуром Бетербиевым, который также ждут болельщики, отложен на неопределённый срок. Это означает, что спортсмен сосредоточен на новых вызовах и, возможно, участии в крупнейших боксерских вечерах, которые в последние годы всё активнее проходят в Саудовской Аравии, приобретая всё большее значение в мировом боксе.

Для многих такой поворот событий становится не только вызовом, но и возможностью открыть новые горизонты в карьере, куда Бивол, похоже, готов вступить с уверенностью в успешный результат.