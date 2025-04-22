Бишкек готовится принять чемпионат Кыргызстан по легкой атлетике

25–26 апреля в Бишкеке, на базе спортивного колледжа имени Шабдана Сыдыкова, стартует чемпионат Кыргызской Республики по лёгкой атлетике среди мужчин и женщин. В течение двух дней столица станет ареной для ярких спортивных баталий, где за звание сильнейших поборются атлеты со всех уголков страны.

В программе - всё, что делает лёгкую атлетику королевой спорта:

Для мужчин и женщин - классические дистанции (100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 метров),

Технические дисциплины - бег с барьерами, толкание ядра, прыжки в высоту и длину, метание копья.

Особый акцент - на смешанные эстафеты: в них спортсмены будут бороться за медали в динамичных забегах на 200 и 400 метров.

Организатором соревнований выступает Дирекция по олимпийским видам спорта при Департаменте физической культуры и спорта КР. Чемпионат - это не просто борьба за награды, но и важный этап в отборе перспективных легкоатлетов на международные турниры.

Лёгкая атлетика возвращается на первый план - с новыми лицами, большими ожиданиями и традиционным духом соперничества. Бишкек ждёт рекордов.