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В память о Папе Римском футбольные матчи в Италии и Аргентине были отложены

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- Самуэль Деди Ирие
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Мир спорта и миллионы верующих по всему миру погрузились в траур - 21 апреля скончался Папа Римский Франциск, духовный лидер католиков и страстный поклонник футбола. Ему было 88 лет. Ватикан подтвердил, что причиной смерти стали инсульт и сердечная недостаточность.

В память о понтифике футбольные матчи в Италии и Аргентине были отложены. Лига Серии А перенесла ряд игр, включая встречу "Торино" и "Удинезе", а также матчи молодежного турнира Примавера 1. Итальянские клубы - от "Ромы" до "Лацио" - выразили соболезнования, отметив, что Папа Франциск всегда верил в силу спорта как инструмента воспитания, мира и объединения людей.

Глубокая скорбь царит и на родине Папы Франциска - в Аргентине. Его любимый клуб "Сан-Лоренсо", за который он болел с детства, назвал утрату понтифика "ударом для всей футбольной нации". Команда даже вывесила черно-белый баннер с надписью: "Nuestra alma llora" - "Наша душа плачет". Клуб, прозванный "Святыми", занимал особое место в сердце понтифика, и его смерть стала настоящим потрясением для аргентинской футбольной общественности.

Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, был не только духовным лидером более миллиарда католиков, но и преданным болельщиком, который часто подчеркивал силу спорта в построении братства и социальной сплоченности. Он поддерживал межрелигиозные "матчи мира" и неоднократно говорил о важности честной игры, командной работы и взаимного уважения - как на поле, так и за его пределами.

Пока со всего мира продолжают поступать слова соболезнования от игроков, тренеров, клубов и фанатов, в Ватикане идут приготовления к похоронам. В ближайшее время соберется коллегия кардиналов для определения даты церемонии прощания.

Папа Франциск оставил после себя не только духовное наследие, но и особое место в истории спорта. Его слова о честной игре, братстве и уважении звучат сегодня как завещание - не только верующим, но и всем, кто верит в силу футбола как универсального языка человечности.


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URL: https://www.vb.kg/445255
Теги:
Италия, футбол, Аргентина
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