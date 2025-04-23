Симона Байлс о будущем: Олимпиада-2028 под вопросом

Семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлс выразила сомнения по поводу своего участия в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. На церемонии награждения премии Laureus World Sports Awards в Мадриде, где ей был присвоен титул "Спортсменка года", 28-летняя гимнастка откровенно рассказала о том, с какими трудностями сопряжена подготовка к главному спортивному событию планеты.

Вернувшись в 2024 году после паузы, вызванной необходимостью восстановления психического здоровья, Байлс вновь продемонстрировала феноменальную форму и завоевала три золотые медали на Олимпиаде в Париже. Тем не менее, сегодня она предпочитает не загадывать наперёд.

"Я действительно наслаждаюсь временем отдыха, прежде чем решу, хочу ли я вернуться в зал и снова соревноваться", - призналась спортсменка. - "Многие думают, что Олимпиада требует года подготовки, но на самом деле это целых четыре года жертв, напряжённой работы и отдачи".

Байлс подчеркнула, что несмотря на неопределённость с участием, в 2028 году она обязательно будет на Олимпиаде - "на арене или на трибуне". Этот комментарий оставляет открытой возможность её присутствия в Лос-Анджелесе - возможно, в иной роли: тренера, посла Игр или даже комментатора.

Как одна из самых титулованных гимнасток в истории, Симона Байлс продолжает вдохновлять миллионы, а её решение о будущем в спорте по-прежнему вызывает живой интерес у болельщиков и профессионального сообщества.