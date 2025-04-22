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Новак Джокович возвращается в Мадрид за 100-м титулом ATP

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- Самуэль Деди Ирие
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Сербский теннисист Новак Джокович спустя три года вновь выходит на корт Mutua Madrid Open, стремясь завоевать свой 100-й титул ATP. Легендарный спортсмен, посеянный под четвертым номером, намерен вновь покорить мадридский грунт, где он уже побеждал в 2011, 2016 и 2019 годах.

Для Джоковича это 13-е участие в престижном турнире, который проходит на арене Caja Mágica с 21 апреля по 4 мая 2025 года. Жеребьевка благоволит сербу: потенциальный соперник по четвертьфиналу - британец Джек Дрейпер, а в полуфинале возможно ожидаемое столкновение с Карлосом Алькарасом, вторым номером посева и главным фаворитом местной публики.

Алькарас, несмотря на статус хозяина корта, подходит к турниру с оговорками: после серии интенсивных матчей на грунте он испытывает проблемы со здоровьем. В первом круге он встретится с победителем пары Ёсихито Нисиока - Зизу Бергс.

Джокович, недавно добравшийся до финала Miami Open-2025, где уступил юному чеху Якобу Менсику, рассчитывает на успешный камбэк и юбилейную победу, которая вновь укрепит его статус в числе величайших теннисистов всех времён.


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URL: https://www.vb.kg/445262
Теги:
теннис, Сербия
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