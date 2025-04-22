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Хоккейная сборная Кыргызстана не подвела своих болельщиков

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой завершила своё выступление на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона (группа А) яркой и убедительной победой над сборной Южно-Африканской Республики - 10:1. Матч, прошедший в марте в столице, стал для наших ребят эффектной точкой в домашнем турнире.

Команда показала характер и волю к победе, завершив чемпионат с четырьмя выигрышами и всего одним поражением. Ключевым стал поединок с Таиландом, в котором кыргызстанцы уступили со счётом 4:9. Именно эта осечка не позволила нашей сборной подняться на первую строчку и пробиться во второй дивизион мирового хоккея.

- Мы довольны тем, как сработала команда, - прокомментировал итоги турнира главный тренер сборной Кыргызстана. - Конечно, поражение от Таиланда ударило по нашим шансам, но это ценный опыт. Мы сделали шаг вперёд.

Домашний чемпионат стал настоящим праздником для любителей хоккея. Бишкек впервые принимал турнир такого уровня, и сборная Кыргызстана не подвела: боевой настрой, красивая игра, эмоциональная отдача. Зрители заполнили трибуны и поддерживали своих до финальной сирены.

Сборная Кыргызстана завершает чемпионат на втором месте, но оставляет после себя не только цифры в таблице - главное, она оставила след в сердцах болельщиков. Хоккей в Кыргызстане - жив, и он будет только расти.


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URL: https://www.vb.kg/445264
Теги:
хоккей, ЮАР, Кыргызстан
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