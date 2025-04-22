Избран новый президент Федерации биатлона Кыргызстана

В Федерации биатлона Кыргызстана - смена руководства. На заседании, прошедшем в Бишкеке, новым президентом организации был избран Байгазы Кенжебаев. На этом посту он сменил Боконбая Казакова.

Имя Кенжебаева хорошо известно в спортивных кругах. За плечами у него - десятилетия опыта и десятки реализованных инициатив. В 2010 году он был назначен заместителем директора Государственного агентства по физической культуре и спорту, а уже в 2012–2013 годах возглавил это ведомство. Последние четыре года работал старшим тренером женской сборной по борьбе - и под его началом команда не раз заявляла о себе на международной арене.

Теперь перед ним новая задача - вывести кыргызстанский биатлон на качественно иной уровень.

- Наша цель - не просто популяризировать биатлон, но и сделать его конкурентоспособным. Мы хотим создать для спортсменов такие условия, в которых они смогут уверенно представлять Кыргызстан на мировой арене, - подчеркнул Байгазы Кенжебаев в своём первом выступлении в новом статусе.

Ставка делается на развитие инфраструктуры, подготовку молодых талантов и возвращение интереса к зимним видам спорта. Федерация рассчитывает, что уже в ближайшие годы биатлон обретёт в Кыргызстане новое дыхание - с лыжней, которая ведёт к пьедесталу.