Праздник антинаркотической службы Кыргызстана - повод для гордости

Сегодня в Кыргызстане отмечается профессиональный праздник сотрудников службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это особенный день, когда мы отдаем должное тем, кто ежедневно стоит на передовой, защищая страну от наркоугрозы. Их работа - это не только борьба с преступностью, но и важный вклад в сохранение общественного спокойствия, здоровья граждан и будущего наших детей.

На фоне глобального наркокризиса Кыргызстан, без преувеличения, выглядит островком стабильности. Мы все видим в интернете и социальных сетях, насколько тяжелая ситуация сложилась в ряде развитых стран - в США, некоторых государствах Европы. Там зависимость приобрела масштабы эпидемии: люди открыто употребляют наркотики на улицах, спят под открытым небом, полиция часто оказывается бессильна. Видеокадры из мегаполисов пугают - целые кварталы погрузились в хаос, безнадёжность и социальную деградацию.

На этом фоне Кыргызстан демонстрирует совершенно иную картину. У нас вы не увидите людей, употребляющих наркотики прямо на глазах у прохожих. И это - заслуга наших антинаркотических подразделений. Их работа может оставаться за кадром, но результаты видны каждому: чистые улицы, безопасные дворы, спокойствие жителей.

Мы вправе гордиться тем, что Кыргызстану удаётся контролировать ситуацию с наркооборотом лучше, чем во многих экономически развитых странах. Это стало возможным благодаря профессионализму, мужеству и самоотдаче сотрудников антинаркотической службы.

В этот праздничный день хочется сказать искреннее спасибо всем, кто стоит на страже закона и здоровья нации. Пусть ваша служба будет безопасной, справедливой и результативной.

Автор: Бакыт Бакетаев, политолог