Закон о госязыке. Кыргызстан может остаться без квалифицированных учителей

Кыргызстан вполне может остаться без квалифицированных школьных учителей. Это пока не приговор, но уже реальность, к которой нас подводят. Поводом для тревоги стали сразу несколько решений властей, принятых с разницей в считанные дни.

Во-первых, кабинет министров КР утвердил уровни обязательного владения государственным языком для государственных и муниципальных служащих, а также работников госпредприятий. В перечень, как не странно, попали и учителя, и врачи.

Согласно новому регламенту:

- госслужащие с 2025 года обязаны знать кыргызский язык на уровне B1, а с 2027 года - на уровне B2;

- учителя и врачи - с 2026 года на уровне B1, с 2028-го - B2.

Напомним, средний уровень В1, согласно данным "Кыргызтеста" включает в себя:

- умение использовать словарный запас и грамматику в письменной и устной речи;

- умение читать текст или информацию в соответствии с этим уровнем и понимать его основной смысл;

- умение понимать основное значение в СРЕДНЕМ объеме аудиотекста или информации, которая четко и медленно произносится или читается;

- умение устно выражаться в формальном и неформальном стиле, соблюдая нормы кыргызского литературного языка;

- умение письменно излагать свои мысли в соответствии с нормами кыргызского литературного языка.

Во-вторых, тут же следом 21 апреля комитет ЖК по международным делам, обороне, безопасности и миграции рассмотрел пакет поправок, касающихся государственного языка. Если эти поправки примут в трех чтениях, незнание кыргызского станет основанием для недопущения к трудовой деятельности, обучению, получению виз и статуса иммигранта. Изменения касаются даже географических названий (только на кыргызском), рекламных баннеров (никаких языков других народностей), визовой политики (гражданам без знания госязыка - отказ), телевидения (не менее 60% контента - на кыргызском). И, конечно, системы образования: теперь экзамены по кыргызскому языку будут обязательны не только при поступлении, но и при переходе из класса в класс.

На фоне громких заявлений о языковой политике, теряется главное: кто будет учить наших детей? Рынок и так остро нуждается в учителях. Помнится, глава Минобразования Догдургул Кендирбаева неоднократно заявляла, что стране требуется как минимум 6 800 учителей начальных классов. Это только начальная школа. Что происходит в среднем и старшем звене - остается только догадываться.

Большинство квалифицированных преподавателей - это педагоги старшего поколения, выпускники еще советской школы. Многие из них - русскоязычные. Именно они закрывают предметы, которые традиционно сложно даются школьникам: математику, физику, химию, биологию. И если завтра эти специалисты окажутся за бортом лишь потому, что не смогут подтвердить уровень B1 по кыргызскому, система образования начнет сыпаться по швам.

С этим мнением согласен блогер и общественный деятель Нур Исмаил, в прошлом - сотрудник госструктуры.

- Это шаг к вытеснению специалистов, которые не владеют кыргызским языком на высоком уровне. Получается, что знание языка становится важнее профессиональных качеств. Мы, выросшие в русскоязычной среде, даже в школьные годы не имели возможности полноценно изучать кыргызский. Кто в этом виноват? Точно не дети и не их родители, - сказал он.

Общественный деятель напомнил, что в советские времена в школах с русским языком обучения кыргызский язык, литература и история республики не преподавались.

- Это был осознанный выбор управленцев республики того времени. Сегодня эти люди - уже взрослые, состоявшиеся специалисты. Но теперь их могут исключить из системы, потому что однажды, кто-то решил, что знание языка важнее опыта, навыков и образования. Где граница между политикой и дискриминацией? Самое тревожное в этом - не сам факт продвижения кыргызского языка. Это нужно, важно, и никто с этим не спорит. Вопрос - в методах. Поправки в законы касаются не только образования, но и судов, выборов, миграции, работы нотариусов, банковских договоров и даже наружной рекламы. Объем нововведений говорит о масштабной перестройке всей государственной машины. Но когда под языковую реформу попадает сфера, в которой и без того кадровый голод, это может обернуться настоящим кризисом. Особенно - если эти требования применяются ко всем и сразу, без учета истории, без подготовки и без компромиссов. В таких условиях риск потери квалифицированных учителей и врачей становится не теоретическим - а вполне реальным. На их место придут менее компетентные, но формально соответствующие новому языковому цензу. А дальше - вопрос к родителям: кого вы хотите видеть у доски напротив ваших детей?, - добавил Нур Исмаил.

Стоит напомнить, что в 2017 году в Украине был принят закон "Об образовании", согласно которому обучение во всех школах должно было вестись исключительно на украинском языке. Многие аналитики считают, что этот шаг стал одной из причин внутренней напряженности и, в перспективе, спровоцировал один из самых драматичных конфликтов новейшей истории. Нам, возможно, тоже придется сделать выбор: мы строим государство для будущего - или устраиваем чистку прошлого. И если второе, то потеря грамотных специалистов - только начало.