"Чтобы помнили": история семьи Байдалиевых - вклад кыргызов в Великую Побед

Газета "Хакасия" проводит акцию "Победа - одна на всех". Под этой рубрикой публикуются воспоминания о героях Великой Отечественной войны - тех, для кого Хакасия стала второй родиной. Один из таких рассказов - история нашего земляка, члена правления хакасской общественной организации народного улуса кыргызов "Ордо" Алмасхана Байдалиева.

По его инициативе родилась идея "интернационального полка" - рассказать о победителях великой войны: русских, хакасах, кыргызах, татарах, узбеках, грузинах, казахах... О тех, кто ковал общую Победу. В этом материале Алмасхан делится судьбой своих дедов - родного Байдалы и его старшего брата Баяна Бердигулова, павшего на фронте.

- Я собирал сведения по крупицам, - говорит Алмасхан. - Что-то удалось узнать в архивах, что-то - от родных и односельчан в селе Ара-Куль Кочкорского района Нарынской области.

Баян Бердигулов, 1921 года рождения, был призван в армию в начале войны. В составе 690-го стрелкового полка участвовал в боях под Торопцом, где в августе 1941 года получил тяжёлое ранение. Из эвакогоспиталя в Казани он писал письма семье - последнее датировано 7 февраля 1942 года. Через три дня Баян скончался. Официально - 10 февраля, но врач писал, что это произошло 9-го.

- Его последняя весточка - на кыргызском, - вспоминает внук. - Писал, что идёт на поправку, хотя, наверное, уже чувствовал - время уходит.

Через месяц, 10 марта, на фронт ушёл его брат Байдалы. Он воевал на Втором Украинском фронте, участвовал в Курской битве, освобождал Харьков. В ноябре 1943-го попал в плен во время рукопашного боя. Через Польшу был отправлен во Францию. Там его и других пленных освободили американцы. Позже он прошёл фильтрацию под Свердловском - все подозрения с него были сняты.

- Дед говорил, что по документам числился в 294-м стрелковом полку, - рассказывает Алмасхан. - В 1945-м его отправили на Дальний Восток. Победу встретил там, но домой вернулся только в 1946-м.

После войны Байдалы работал бухгалтером, построил дом, вырастил 12 детей и двух внуков - Алмасхана и его двоюродного брата. Был строгим, справедливым, уважаемым человеком. До конца жизни трудился, писал отчёты, давал советы односельчанам.

- Для меня он был больше, чем дед, - признаётся Алмасхан. - С двух месяцев меня воспитывали он и бабушка. Перед смертью дед оставил напутствие: жить честно и помогать другим. Я стараюсь не забывать эти слова.

Алмасхан Байдалиев живёт в Абакане с 1997 года. Инициировал проект "Интернациональный полк", чтобы рассказывать о героях всех народов, кто сражался за одну Победу - русских, хакасах, кыргызах, татарах, армянах, узбеках и других. Это его личный вклад в сохранение памяти - ради деда Байдалы и дяди Баяна.