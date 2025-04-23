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"Ушедшие в небо". В Красной Речке почтили память погибших летчиков

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- Светлана Лаптева
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22 апреля 2025 года в районе села Красная Речка состоялся традиционный День памяти погибших лётчиков - день скорби, уважения и гордости за тех, кто отдал жизнь в небе. На месте символического мемориала собрались ветераны авиации, действующие военные лётчики и жители окрестных сёл.

- Такие встречи - это не просто традиция, это живая связь поколений. Мы приходим сюда, чтобы рассказать молодым о тех, кто был до них, кто стоял у истоков и кто навсегда остался в небе, - говорит ветеран авиации, полковник Омурбек Мамбетов.

Именно 22 апреля 1991 года в этом месте произошла трагедия: при взлете с аэродрома разбился экипаж под командованием Владимира Гусарова и слушатель лётных курсов - гражданин Лаоса Бутсивонсак Сумалай. С тех пор день гибели стал датой памяти для военных авиаторов всей страны.

Участники церемонии почтили минутой молчания погибших товарищей. Заместитель командира в/ч 23565, полковник Садырбек Тологонович Момуналиев зачитал приказ и имена всех, кто навсегда остался в небе.

Кульминацией мероприятия стал торжественный пролёт вертолётов над местом сбора - символический жест, который вызвал неподдельные эмоции у собравшихся. Для многих этот момент стал особенно трогательным напоминанием о цене, которую платят военные лётчики за мирное небо.


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URL: https://www.vb.kg/445283
Теги:
авиация, Чуйская область, Кыргызстан
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