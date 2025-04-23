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Садыр Жапаров провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 23 апреля, провел переговоры с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках его рабочего визита в Кыргызстан в г. Чолпон-Ата.

Как сообщили в пресс-службе президента, вначале состоялась церемония приветствия и совместного фотографирования, после чего президент Кыргызстана и председатель Халк Маслахаты перешли в зал для переговоров.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарные связи и региональные инициативы.

Приветствуя высокого гостя, президент Садыр Жапаров подчеркнул значимость визита Гурбангулы Бердымухамедова в деле укрепления многовековой дружбы между кыргызским и туркменским народами.

Глава государства отметил уверенную положительную динамику в торговом взаимодействии между двумя странами.

Также Садыр Жапаров отметил важность реализации проекта по созданию Кыргызско-Туркменского Фонда развития, в соответствии с имеющимся опытом Кыргызстана по созданию двусторонних фондов развития с Россией, Венгрией, Узбекистаном и Азербайджаном.

В свою очередь, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил главу государства за теплый прием и выразил готовность к углубленному и всестороннему сотрудничеству между двумя странами. Он подчеркнул стремление и готовность туркменской стороны к активному взаимодействию по всем ключевым направлениям, включая торговлю, газ, энергетику, транспорт, культуру и образование.

В завершении президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что переговоры откроют новые перспективы кыргызско-туркменского партнерства. В данном контексте, он привел в пример слова великого туркменского мыслителя Махтумкули Фраги: "Единство – это сила, которая превращает мечту в реальность".


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URL: https://www.vb.kg/445288
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов
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