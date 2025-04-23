Шыкмаматов: Мы еще раз убедились в правильности решения вернуть патенты

Председатель Государственной налоговой службы КР Алмамбет Шыкмаматов в рамках рабочей поездки в Таласскую область провёл встречу с жителями и предпринимателями региона, сообщает пресс-служба ГНС.

В ходе открытого диалога глава Налоговой службы разъяснил последние налоговые нововведения, а также положения недавно подписанного Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах поддержки субъектов предпринимательства и оптимизации ставок налогов и налогового администрирования".

Особое внимание было уделено возвращению патентной системы для субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

"Сегодня мы не просто провели встречу с предпринимателями, но и тщательно проанализировали ситуацию. На основе полученных данных ещё раз убедились в правильности решения вернуть патентную систему для торговли. Все эти меры реализуются по поручению Президента Кыргызской Республики, чтобы бизнесу было проще работать и легче исполнять налоговые обязательства", - отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Он подчеркнул, что государство заинтересовано в создании благоприятной и понятной налоговой среды. В этой связи активно разрабатываются упрощённые механизмы налогообложения, учитывающие реальные условия ведения малого и среднего бизнеса.

Во время встречи предприниматели задали актуальные вопросы, касающиеся подачи налоговой отчетности, применения контрольно-кассовых машин, электронных счетов-фактур и других аспектов налогового администрирования. Были озвучены также конкретные предложения по совершенствованию налогового законодательства.

Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что именно такие живые встречи позволяют лучше понять реальные запросы бизнеса и адаптировать налоговую систему под нужды предпринимателей.

"Для меня важно слышать людей. Мы готовы вносить изменения, чтобы налоговая система была удобной и эффективной как для государства, так и для бизнеса", - сказал он.

В ходе встречи также поднимался вопрос о штрафах за несвоевременную уплату налогов. На это глава ГНС ответил: "Каждый предприниматель должен стремиться к добросовестному и своевременному выполнению своих налоговых обязательств. Только так можно избежать штрафов и пеней".

Государственная налоговая служба продолжает разъяснительную работу на местах и активно взаимодействует с бизнес-сообществом для формирования сбалансированной и прозрачной налоговой политики.