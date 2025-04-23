Погода
$ 86.91 - 87.41
€ 98.42 - 99.37

Шыкмаматов: Мы еще раз убедились в правильности решения вернуть патенты

123  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Государственной налоговой службы КР Алмамбет Шыкмаматов в рамках рабочей поездки в Таласскую область провёл встречу с жителями и предпринимателями региона, сообщает пресс-служба ГНС.

В ходе открытого диалога глава Налоговой службы разъяснил последние налоговые нововведения, а также положения недавно подписанного Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах поддержки субъектов предпринимательства и оптимизации ставок налогов и налогового администрирования".

Особое внимание было уделено возвращению патентной системы для субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

"Сегодня мы не просто провели встречу с предпринимателями, но и тщательно проанализировали ситуацию. На основе полученных данных ещё раз убедились в правильности решения вернуть патентную систему для торговли. Все эти меры реализуются по поручению Президента Кыргызской Республики, чтобы бизнесу было проще работать и легче исполнять налоговые обязательства", - отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Он подчеркнул, что государство заинтересовано в создании благоприятной и понятной налоговой среды. В этой связи активно разрабатываются упрощённые механизмы налогообложения, учитывающие реальные условия ведения малого и среднего бизнеса.

Во время встречи предприниматели задали актуальные вопросы, касающиеся подачи налоговой отчетности, применения контрольно-кассовых машин, электронных счетов-фактур и других аспектов налогового администрирования. Были озвучены также конкретные предложения по совершенствованию налогового законодательства.

Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что именно такие живые встречи позволяют лучше понять реальные запросы бизнеса и адаптировать налоговую систему под нужды предпринимателей.

"Для меня важно слышать людей. Мы готовы вносить изменения, чтобы налоговая система была удобной и эффективной как для государства, так и для бизнеса", - сказал он.

В ходе встречи также поднимался вопрос о штрафах за несвоевременную уплату налогов. На это глава ГНС ответил: "Каждый предприниматель должен стремиться к добросовестному и своевременному выполнению своих налоговых обязательств. Только так можно избежать штрафов и пеней".

Государственная налоговая служба продолжает разъяснительную работу на местах и активно взаимодействует с бизнес-сообществом для формирования сбалансированной и прозрачной налоговой политики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445289
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, ГНС, Таласская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  