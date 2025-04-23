В Кыргызстане запускается онлайн-оплата государственной пошлины

При участии заместителя председателя Верховного суда Нургуль Бакировой состоялась презентация запуска в пилотном режиме системы "Онлайн-оплата государственной пошлины". Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Мероприятие провели представители рабочей группы во главе с судьёй Верховного суда Инарой Гилязетдиновой, при участии судей, заведующего отделом информационных технологий Аппарата Верховного суда Алиса Ибраимова, директора Учреждением информационных технологий (УИТ) "Адилет сот" Бека Иманалиева и заведующих канцеляриями местных судов в режиме видеоконференцсвязи.

Представленный судебной системой новый цифровой сервис предоставляет гражданам возможность оплачивать государственную пошлину, не выходя из дома или офиса, без необходимости личного визита в суд или банк в любое удобное для гражданина время через мобильные приложения.

Сервис разработан УИТ "Адилет сот" при Судебном департаменте и реализуется в сотрудничестве с Министерством финансов, государственными и коммерческими банками.

На сегодняшний день система интегрирована с мобильным приложением "Элдик", а в ближайшее время подключатся также "МБанк", "Бакай Банк" и другие банки.

Кроме того, для удобства граждан на официальном сайте Верховного суда sot.kg размещён онлайн-калькулятор госпошлины, с помощью которого можно самостоятельно рассчитать сумму пошлины в зависимости от характера подаваемого заявления.

Напоминаем, что государственная пошлина - это обязательный платёж, взымаемый при подаче заявления в суд, получении юридических документов или совершении других юридически значимых действий. Плательщиками могут быть как физические, так и юридические лица.