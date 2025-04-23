Юные шахматисты поборолись за "Кубок Дино-2025" в Бишкеке

В Бишкеке состоялся девятый детский турнир по быстрым шахматам на "Кубок Дино-2025". Организатором соревнований выступил Кыргызский шахматный союз. Турнир собрал десятки юных шахматистов, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и стремление к победе.
Участники были разделены на возрастные категории до 6, 8, 10, 12 и 14 лет. По итогам напряжённых партий были определены победители и призёры.
Победители и призёры турнира:
Мальчики до 6 лет:
1-е место - Алимбеков Оомат
2-е место - Акматбеков Байсал
3-е место - Дабагян Давид
Девочки до 6 лет:
1-е место - Федюк Амелия
2-е место - Исаева Керемет
3-е место - Абдыжапарова Салима
Мальчики до 8 лет:
1-е место - Сарылдыков Абай
2-е место - Абылкасымов Ардак
3-е место - Эруланов Асхат
Девочки до 8 лет:
1-е место - Топильская Арина
2-е место - Назарова Анель
3-е место - Бекзат Нурайым
Мальчики до 10 лет:
1-е место - Бекназаров Рахим
2-е место - Мухамеджанов Умар
3-е место - Ырысов Тимур
Девочки до 10 лет:
1-е место - Те София
2-е место - Кулик Виктория
3-е место - Базарбаева Гаухар
Мальчики до 12 лет:
1-е место - Нурбеков Алинур
2-е место - Муканов Искендер
3-е место - Шокенов Нуртегин
Девочки до 12 лет:
1-е место - Поляк Маргарита
2-е место - Круглова Дарья
3-е место - Темирбекова Алия
Мальчики до 14 лет:
1-е место - Исаков Амин
2-е место - Акматбеков Белек
3-е место - Жумакадыров Адахан
Девочки до 14 лет:
1-е место - Субанкулова Каныкей
2-е место - Абласова Айбийке
По словам организаторов, турнир вновь подтвердил высокий интерес к шахматам среди детей и подростков. Соревнование стало отличной площадкой для выявления молодых талантов и дальнейшего развития интеллектуального спорта в стране.