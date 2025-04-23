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Юные шахматисты поборолись за "Кубок Дино-2025" в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке состоялся девятый детский турнир по быстрым шахматам на "Кубок Дино-2025". Организатором соревнований выступил Кыргызский шахматный союз. Турнир собрал десятки юных шахматистов, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и стремление к победе.

Участники были разделены на возрастные категории до 6, 8, 10, 12 и 14 лет. По итогам напряжённых партий были определены победители и призёры.

Победители и призёры турнира:

Мальчики до 6 лет:

1-е место - Алимбеков Оомат

2-е место - Акматбеков Байсал

3-е место - Дабагян Давид

Девочки до 6 лет:

1-е место - Федюк Амелия

2-е место - Исаева Керемет

3-е место - Абдыжапарова Салима

Мальчики до 8 лет:

1-е место - Сарылдыков Абай

2-е место - Абылкасымов Ардак

3-е место - Эруланов Асхат

Девочки до 8 лет:

1-е место - Топильская Арина

2-е место - Назарова Анель

3-е место - Бекзат Нурайым

Мальчики до 10 лет:

1-е место - Бекназаров Рахим

2-е место - Мухамеджанов Умар

3-е место - Ырысов Тимур

Девочки до 10 лет:

1-е место - Те София

2-е место - Кулик Виктория

3-е место - Базарбаева Гаухар

Мальчики до 12 лет:

1-е место - Нурбеков Алинур

2-е место - Муканов Искендер

3-е место - Шокенов Нуртегин

Девочки до 12 лет:

1-е место - Поляк Маргарита

2-е место - Круглова Дарья

3-е место - Темирбекова Алия

Мальчики до 14 лет:

1-е место - Исаков Амин

2-е место - Акматбеков Белек

3-е место - Жумакадыров Адахан

Девочки до 14 лет:

1-е место - Субанкулова Каныкей

2-е место - Абласова Айбийке

По словам организаторов, турнир вновь подтвердил высокий интерес к шахматам среди детей и подростков. Соревнование стало отличной площадкой для выявления молодых талантов и дальнейшего развития интеллектуального спорта в стране.


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URL: https://www.vb.kg/445295
Теги:
дети, шахматы, Кыргызстан
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