Суперлига Кыргызстана по футзалу-2025: Итоги первых матчей четвертьфинала

19 и 20 апреля прошли первые матчи 1/4 финала чемпионата Кыргызстана по футзалу среди клубов Суперлиги. По итогам стартовых встреч плей-офф, проходящего до двух побед, лидерство захватили Art Blast Group, "Нарын", "Кант" и "Алай".
Результаты первых матчей:
19 апреля, Бишкек, СК КФБ:
"Виват" - Art Blast Group - 3:7
"Кант" - ОшМУ - 4:3
20 апреля, Бишкек, СК КФБ:
"Талас" - "Алай" - 3:9
20 апреля, Нарын, ФОК "Газпром":
"Нарын" - "Топ-Тоголок" - 4:2
Фаворитом плей-офф считается Art Blast Group, уверенно прошедшая предварительный этап. Команда набрала 53 очка в 30 матчах и продемонстрировала лучшую разницу мячей - 103:47. В число лидеров вошли также "Алай" (42 очка) и "Топ-Тоголок" (41 очко).
Не смогли пробиться в плей-офф клубы, завершившие регулярку в верхней части таблицы: "Спорткомитет", "Шам" и "Каракол".
Расписание ответных матчей 1/4 финала:
26 апреля (Бишкек, СК КФБ):
Art Blast Group - "Виват", 19:00
"Топ-Тоголок" - "Нарын", 20:30
26 апреля (Кызыл-Кия, ФОК "Газпром"):
ОшМУ - "Кант", 20:00
27 апреля (Бишкек, СК КФБ):
"Алай" - "Талас", 19:00.