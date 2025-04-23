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Суперлига Кыргызстана по футзалу-2025: Итоги первых матчей четвертьфинала

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- Самуэль Деди Ирие
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19 и 20 апреля прошли первые матчи 1/4 финала чемпионата Кыргызстана по футзалу среди клубов Суперлиги. По итогам стартовых встреч плей-офф, проходящего до двух побед, лидерство захватили Art Blast Group, "Нарын", "Кант" и "Алай".

Результаты первых матчей:

19 апреля, Бишкек, СК КФБ:

"Виват" - Art Blast Group - 3:7

"Кант" - ОшМУ - 4:3

20 апреля, Бишкек, СК КФБ:

"Талас" - "Алай" - 3:9

20 апреля, Нарын, ФОК "Газпром":

"Нарын" - "Топ-Тоголок" - 4:2

Фаворитом плей-офф считается Art Blast Group, уверенно прошедшая предварительный этап. Команда набрала 53 очка в 30 матчах и продемонстрировала лучшую разницу мячей - 103:47. В число лидеров вошли также "Алай" (42 очка) и "Топ-Тоголок" (41 очко).

Не смогли пробиться в плей-офф клубы, завершившие регулярку в верхней части таблицы: "Спорткомитет", "Шам" и "Каракол".

Расписание ответных матчей 1/4 финала:

26 апреля (Бишкек, СК КФБ):

Art Blast Group - "Виват", 19:00

"Топ-Тоголок" - "Нарын", 20:30

26 апреля (Кызыл-Кия, ФОК "Газпром"):

ОшМУ - "Кант", 20:00

27 апреля (Бишкек, СК КФБ):

"Алай" - "Талас", 19:00.


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URL: https://www.vb.kg/445301
Теги:
футзал, Кыргызстан
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