Кыргызстан и Южная Корея обсудили возможность открытия новых авиарейсов

Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова провела встречу с генеральным директором Департамента авиационной политики Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Ён Куком. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи посол проинформировала о функционирующем прямом авиарейсе между Бишкеком и Сеулом, а также о прогрессе в развитии авиационной отрасли Кыргызстана. В частности, были затронуты вопросы модернизации существующей авиационной инфраструктуры, строительства новых международных аэропортов и повышения качества предоставляемых услуг.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, включая возможность открытия новых прямых рейсов между Кыргызстаном и Республикой Корея, а также расширение географии полетов для укрепления транспортной взаимосвязанности и туристических обменов между двумя странами.