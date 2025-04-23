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Кыргызстан и Южная Корея обсудили возможность открытия новых авиарейсов

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- Назгуль Абдыразакова
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Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова провела встречу с генеральным директором Департамента авиационной политики Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Ён Куком. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи посол проинформировала о функционирующем прямом авиарейсе между Бишкеком и Сеулом, а также о прогрессе в развитии авиационной отрасли Кыргызстана. В частности, были затронуты вопросы модернизации существующей авиационной инфраструктуры, строительства новых международных аэропортов и повышения качества предоставляемых услуг.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, включая возможность открытия новых прямых рейсов между Кыргызстаном и Республикой Корея, а также расширение географии полетов для укрепления транспортной взаимосвязанности и туристических обменов между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/445302
Теги:
авиация, Южная Корея, посольство, Аида Исмаилова, сотрудничество, Кыргызстан, новый авиарейс, МИД
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