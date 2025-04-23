Алимардон Шукуров вписал свое имя в историю чемпионата Беларуси

Полузащитник сборной Кыргызстана и белорусского клуба "Торпедо-БелАЗ" Алимардон Шукуров достиг знакового рубежа - 100 матчей в чемпионате Беларуси. Юбилейная игра пришлась на сезон-2024, в котором кыргызстанец провёл 23 встречи, трижды отличился сам и столько же раз ассистировал партнёрам.

Особенно ярко Шукуров блистал в 27-м туре: в поединке против "Витебска" он забил гол и отдал голевую передачу. Итог - звание лучшего игрока тура по версии Белорусской федерации футбола. А в ноябре того же года он стал и лучшим игроком месяца, завершив его с двумя голами и одной результативной передачей в четырёх матчах.

100 матчей в одном из самых конкурентных чемпионатов постсоветского пространства - показатель стабильности и профессионализма. В "Торпедо-БелАЗ" Шукуров давно зарекомендовал себя как ключевая фигура в средней линии. Его надёжная игра, трудолюбие и способность оказываться в нужное время в нужном месте делают его важным звеном команды.

В свои 24 года Шукуров уже считается одним из самых опытных кыргызстанцев в европейском футболе. И, судя по нынешней форме, останавливаться он явно не собирается.