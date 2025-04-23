Погода
$ 86.91 - 87.41
€ 98.42 - 99.37

Алимардон Шукуров вписал свое имя в историю чемпионата Беларуси

74  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полузащитник сборной Кыргызстана и белорусского клуба "Торпедо-БелАЗ" Алимардон Шукуров достиг знакового рубежа - 100 матчей в чемпионате Беларуси. Юбилейная игра пришлась на сезон-2024, в котором кыргызстанец провёл 23 встречи, трижды отличился сам и столько же раз ассистировал партнёрам.

Особенно ярко Шукуров блистал в 27-м туре: в поединке против "Витебска" он забил гол и отдал голевую передачу. Итог - звание лучшего игрока тура по версии Белорусской федерации футбола. А в ноябре того же года он стал и лучшим игроком месяца, завершив его с двумя голами и одной результативной передачей в четырёх матчах.

100 матчей в одном из самых конкурентных чемпионатов постсоветского пространства - показатель стабильности и профессионализма. В "Торпедо-БелАЗ" Шукуров давно зарекомендовал себя как ключевая фигура в средней линии. Его надёжная игра, трудолюбие и способность оказываться в нужное время в нужном месте делают его важным звеном команды.

В свои 24 года Шукуров уже считается одним из самых опытных кыргызстанцев в европейском футболе. И, судя по нынешней форме, останавливаться он явно не собирается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445303
Теги:
Беларусь, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  