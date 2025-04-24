82-летний Кен Джонс пробежал свой 28-й Лондонский марафон

Под бурные аплодисменты на улицах Лондона 82-летний Кен Джонс вновь пересёк финишную черту легендарного марафона - и сделал это уже в 28-й раз! Его участие стало вдохновляющим примером стойкости, любви к спорту и веры в себя.

"Я бегаю, потому что это делает меня счастливым, - признался Кен после финиша. - Это помогает чувствовать себя моложе, вдохновляет других и даёт энергию каждый день".

Впервые он вышел на старт десятки лет назад - и с тех пор стал символом выносливости и преданности бегу. Сегодня его знают и уважают не только в Британии, но и по всему миру. Многие молодые участники марафона не смогли сравниться с его ритмом и постоянством.

Организаторы марафона отметили: "Кен Джонс - олицетворение силы духа и вдохновения. Он показывает, что никогда не поздно начать - или продолжать".

Сам Кен не собирается останавливаться: "Двигайтесь. В любом возрасте. Жизнь - это движение".