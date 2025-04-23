Нариман Тюлеев - феникс среди бизнесменов

Мало кто из кыргызских крупных предпринимателей может похвастаться такой жаждой жизни и силой духа. А уж на месте Наримана Ташболотовича любой другой давно бы сдался, опустил руки и ушёл в тень. В глубокое подполье, в подземелье. Вместо этого он облагораживает и благоустраивает родной город, строя архиважный и архинужный подземный переход на одном из самых оживлённых перекрёстков в центре столицы.

С 31 марта перекрыт участок на пересечении бишкекского проспекта Чуй и улицы Шопокова. О том, что здесь будет вестись грандиозное строительство, рассчитанное на полтора-два года, сообщалось ещё осенью. Скоро здесь появятся современные подземный переход и парковка. И то, и другое нужно Бишкеку не меньше воздуха.

За последние 30 лет в Бишкеке не появилось ни одного нового подземного перехода. А конкретно на этом участке ситуация аховая. Постоянные заторы, нехватка парковочных мест, нешуточная опасность для снующих между машинами пешеходов…

Мэр города Айбек Джунушалиев говорит так: "Это не просто инфраструктурный проект, а пример комплексного подхода к развитию Бишкека. Это исторически важное место, где сосредоточены торговые центры, высокий поток пешеходов и автомобилей. Мы впервые за последние 30 лет реализуем проект подобного масштаба, и он станет прецедентом, на основе которого будут развиваться другие участки города".

Короче говоря, это тот случай, когда всё совпало и они нашли друг друга – два человека, поистине болеющие душой за процветание города. Джунушалиев и Тюлеев (он и его семья стоят за компанией "Ташболот Холдинг", которая реализует беспрецедентный для Бишкека проект).

Страница Наримана Ташболотовича в соцсетях открывается лаконично и исчерпывающе: "Нариман Тюлеев. Экс-мэр. Экс-депутат. Люблю город Бишкек".

61-летний Тюлеев, как принято говорить в таких случаях, прошёл путь от мастера Нарынской ПМК до… Впрочем, такое впечатление, что путь его только начинается.

Почётный железнодорожник; почётный член Союза архитекторов Кыргызстана. Награждён медалью "Данк" и ведомственной медалью Пограничной службы КР "За укрепление пограничного сотрудничества". Муниципальный советник муниципальной службы Кыргызской Республики. Единогласно избирался мэром Бишкека; был депутатом ЖК и даже пытался в 2011 году баллотироваться в президенты. И, вполне возможно, выиграл бы гонку, если бы не досадное недоразумение: ЦИК отчего-то заподозрил, что его подписные листы – липовые. Потом оказалось, что не липовые, самые что ни на есть подлинные, удостоверение кандидата Тюлеев всё-таки получил, однако время было упущено.

Кому-то очень не хотелось пускать Наримана Ташболотовича в лидеры государства. Кто-то нутром чувствовал, что его запросто могут обойти, и воспринимал грамотного специалиста и хозяйственника Тюлеева как потенциальную угрозу. Кто был этот испугавшийся и приложивший максимум усилий, чтобы тормознуть Наримана Тюлеева? Догадаться нетрудно. У руля в ту пору был Алмазбек Атамбаев. Большой специалист по мягкому, ненавязчивому (а иногда и грубому) отстранению от руководства государством тех, кто мог бы принести Кыргызстану реальную пользу.

Уже через год, в 2012-м, Тюлеев получил "контрольный выстрел": был обвинён в коррупции и приговорён к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В общей сложности он провёл за решёткой около четырёх лет. Штрих к портрету: находясь в колонии, Тюлеев, по его собственному признанию, помогал другим осуждённым материально, морально и с составлением документов. За что и пользовался среди них заслуженным авторитетом.

В 2018 году Тюлеев рассказывал, что ему поступило предложение о сотрудничестве. От кого? От того самого Алмазбека Атамбаева, который и усадил его за решётку. Это тоже одна из отличительных черт бывшего президента: незлопамятность. В смысле – в упор не помню никого, кому зло причинил.

Нариман Ташболотович вежливо отказался. И предложил Атамбаеву честно признать, что многие политики по его вине отсидели незаконно. Попросить прощения… На такой шаг гордая птица Алмаз пойти не мог.

Тюрьма Наримана Ташболотовича не сломила. Наоборот: не успев выйти на свободу, он опубликовал на своей странице план по развитию столицы. План, собственно говоря, отражал нужды, чаяния и мечты любого бишкекчанина: закупить тысячу автобусов; повысить качество строительства дорог; решить проблему ломающихся лифтов; обеспечить бюджетников бесплатным жильём; развивать жилмассивы и новостройки; привести в порядок фасады зданий…

Это – как раз то, чем занимается нынешний мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. И как раз то, чего остро не хватало все эти годы столичным жителям.

"После политических перестановок Нариман Тюлеев вернулся в муниципалитет" - этой фразой, которую так или иначе можно было встретить практически в любом СМИ и любом материале о Тюлееве, сказано очень многое. Сколько по-настоящему грамотных профессионалов и достаточно крепких людей не выдерживали жерновов этих самых "политических перестановок" и передряг! К Тюлееву это не относится. К нему в полной мере относится другая фраза, строчка из песни: "Нас бьют – мы летаем".

Летает – тоже как птица. Не такая птица, как Алмазбек Шаршенович, а как сказочная птица феникс, которая имеет способность возрождаться из пепла. У него забирают депутатский мандат; его откровенно не пускают в президенты; его выгоняют оттуда и отсюда; его сажают в тюрьму и обезжиривают, заставляя выплатить огромный ущерб. А он каждый раз поднимается и рассказывает, как любит свою страну и свой город и как готов работать и вкладываться в их всестороннее развитие.

Сегодня никто Нариману Ташболотовичу палки в колёса не вставляет. Действующая власть оценила его по достоинству, дав ему долгожданную отмашку: стройте и благоустраивайте.

Примерно в 2028 году планируется завершить возведение объекта под названием "Дастан-сити". Жилой комплекс с фантастическими характеристиками: 1450 парковочных мест, безопасный двор "без машин", японские скоростные бесшумные лифты, инфраструктура такая, что за пределы комплекса можно вообще никуда не выезжать (там будет всё). Строит "город в городе" ещё одна компания семьи Тюлеева – "Экспострой курулуш компаниясы". Дотошные журналисты в поисках, к чему бы придраться, с удивлением обнаружили, что компания в отличие от многих других не имеет задолженностей по налогам, зато пополнила бюджет более чем на 120 млн сомов.

Строящийся около ЦУМа подземный переход тоже будет впечатлять: эскалаторы, современные лифты, парковка на 200 с лишним автомобилей… Добавьте сюда значительно облагороженную городскую инфраструктуру, создание новых рабочих мест, а также успешное взаимодействие государственного и частного секторов…

Теперь главное – чтобы Тюлееву и его родственникам действительно никто больше не мешал работать.