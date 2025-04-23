ГКНБ задержал организатора коррупционной схемы в ГУОБДД

Сотрудники ГКНБ совместно с СВР ГУВД по городу Бишкек задержали организатора коррупционной схемы в системе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР гражданина М.А.З. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, задержанный водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.

Инспекторы отдела дорожного надзора Главного управлении обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел

злоупотребляя служебным положением, наладили незаконную схему выдачи разрешительных документов на оклейку автомобилей рекламными наклейками. Эти документы должны выдаваться бесплатно при правильном оформлении заявки.

Однако ответственные лица искусственно затягивали сроки выдачи и создавали административные препоны, вынуждая автовладельцев как физических, так и юридических лиц, передавать им денежные средства в виде взяток.