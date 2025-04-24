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Дни культуры - могучая и светлая сила, наводящая надежные мосты дружбы

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- Нина Ничипорова
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Между народами Кыргызстана и Азербайджана сложилась давняя дружба. А Дни культуры Кыргызстана, проведенные в Баку в прошлом году, и проходящие сейчас Дни Азербайджана в Бишкеке еще больше укрепили ее, познакомив народы обеих стран с богатством и разнообразием культурного наследия друг друга.

Важно и то, что мероприятия в рамках Дней культуры, включающие выставки, концерты, презентации книг, лекции, мастер-классы, привлекли внимание кыргызской молодежи. Такие обменные Дни культуры позволяют молодому поколению обеих стран познакомиться с культурными ценностями друг друга, расширить свой кругозор и узнать больше об истории, традициях каждого из государств.

В Национальной библиотеке Кыргызстана прошла презентация книг народного поэта Азербайджана, драматурга, литературоведа, академика Бахтияра Вагабзаде, приуроченная к его 100-летию. Были представлены замечательное издание "Избранных произведений", которое переведено на кыргызский язык, и новое издание первой книги Бахтияра Вагабзаде "Мои друзья". И, судя по показанному видеоролику о жизни, творчестве и общественной деятельности Бахтияра Вагабзаде, в истории Азербайджана он - одна из самых ярких личностей. И не только Азербайджана. Как отметил Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, творчество Бахтияра Вагабзаде олицетворяет не только духовные ценности Азербайджана, но и идею единства и солидарности всего тюркского мира. Решением ТЮРКСОЙ 2025 год объявлен Годом памяти Бахтияра Вагабзаде.

Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, председатель Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев, директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Таиров, а также переводчики книги Алтынбек Исмаилов, Бактыгюль Чотурова, Омурбек Тиллебаев и другие поделились своим мнением о творчестве поэта. На презентации прозвучали отрывки из его произведений и музыкальные композиции на стихи выдающегося азербайджанского поэта, творчество которого, по словам министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, выделялось любовью к Родине, нации, народу.

А вечером 22 апреля Государственный ансамбль танца покорил кыргызстанцев своим мастерством. Концерт под названием "Мой Азербайджан" состоялся в театре оперы и балета.

Талантливые азербайджанские танцоры исполнили популярные народные танцы - "Танец с гавалом", "Газахы", "Танец с платками", "Нагаристы", "Шалы-Шалы", "Гайтагы", "Той", "Гылындждар", "Аг чичеим", "Чайчы". В этих композициях чувствуются быт и культура азербайджанского народа, его дружелюбность и гостеприимство. А после танца "Ветен", исполненного в конце программы, эмоции зрительного зала, как говорится, зашкаливали. Возгласы "браво!" неслись с разных его концов. Так публика благодарила заслуженный коллектив Азербайджана. Этот концерт еще раз доказал, что искусство, культура - это действительно могучая и светлая сила, наводящая надежные мосты взаимопонимания между народами и сердцами.

Возгласы "браво!" и овации раздавались и на вечере симфонической музыки, посвященном 140-летнему юбилею великого азербайджанского композитора, создателя первой оперы на Востоке, выдающегося ученого-музыковеда, талантливого публициста, драматурга и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста, лауреата Государственных премий Узеира Гаджибейли, оставившего своим многогранным творчеством неизгладимый след в истории азербайджанской и мировой культуры.

Концерт прошел на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева. Как и на всех мероприятиях в рамках Дней культуры Азербайджана в Кыргызстане в зале не было свободных мест. Послушать музыку выдающегося композитора Узеира Гаджибейли пришли известные в нашей стране деятели искусств, политические и общественные деятели, посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, заместители министров культуры Кыргызстана Гульбара Абдыкалыкова и Азербайджанской Республики Мурад Фарид оглы Гусейнов, представители дипломатического корпуса и многочисленные любители классической музыки.

Концерт прошёл в сопровождении Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова. За дирижёрским пультом выступил заслуженный артист Азербайджанской Республики, известный в мире дирижер Эйюб Кулиев.

В рамках музыкального вечера прозвучали произведения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, а также Муслима Магомаева, фрагменты из оперы "Аршин мал алан". Публика услышала и произведение кыргызского композитора Калыя Молдобасанова - "Эмгек бийи".

Во время концерта своё мастерство еще раз продемонстрировали заслуженные артисты Азербайджанской Республики Хайям Мустафазаде, Наргиз Каримова и Фатима Джафарзаде, а также солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева - Салима Маматова и Мурат Дербишалиев. В сопровождении оркестра на фортепиано выступила Саида Тагизаде, исполнившая яркие музыкальные произведения.

Праздник музыки, танцев и дружбы продолжается в Кыргызстане.


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Теги:
Азербайджан, концерт, музыка, культура, Кыргызстан, Театр оперы и балета
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