Во время одной семичасовой операции пациентку избавили от пяти заболеваний

Случай и на этот раз просто уникальный. Доктор медицинских наук, один из ведущих хирургов Кыргызстана Расул Султангазиев во время одной семичасовой операции избавил пациентку от пяти заболеваний. Причем при удалении опухоли желудка ему удалось провести сложнейшую нестандартную в медицине реконструкцию в брюшной полости.

Расул Абалиевич автор многих уникальных операций, благодаря которым его пациенты, которых отказывались оперировать в разных клиниках, как говорится, живут и здравствуют. По его мнению, в медицине, тем более в области хирургии, нет единственно правильного пути. А какой выбрать, каждый врач решает сам в зависимости от сложившейся ситуации. Поэтому во имя положительного результата, спасения пациента нередко идет непроторенным путем, который порой приходится выбирать прямо во время операции.

Изначально женщина обратилась к медикам многопрофильной клиники "Аманат" МУКа по поводу именно новообразования в желудке. Но при комплексном обследовании ей диагностировали еще четыре заболевания, каждое из них требовало хирургического вмешательства. А значит, пациентке предстояло бы еще четыре раза перенести наркоз и послеоперационное восстановление. Такую нагрузку не всякий организм выдержит, тем более Джумабубу-эже было уже за семьдесят. На консилиуме врачи решили провести одну операцию, во время которой за один наркоз избавить ее сразу от пяти болезней.

Семичасовая операция была не из стандартных, но закончилась успешно. Мы встретились с пациенткой за день до ее выписки из клиники. По ее словам, чувствовала она себя прилично, а Расула Абалиевича и врачей его операционной команды называет не иначе как ангелами-хранителями.

- Я почти два года искала Расула Абалиевича. И нашла! - с улыбкой рассказывает его уникальная пациентка Джумабубу-эже историю своих бесполезных хождений по врачам разных клиник в Бишкеке. Каждый раз меня обследовали, консультировали, но оперировать никто не брался под разными предлогами. Хотя говорили, что опухоль увеличивалась. Да и других проблем со здоровьем было до кучи. В общем, образно говоря, везде меня вычеркивали из списка живых. Но я еще поживу! - голос Джумабубу-эже звучал жизнерадостно и жизнеутверждающе.

- Конечно, встречаются больные, которым мы одномоментно устраняем две-три патологии, но чтобы с таким букетом, не припомню случая. Начали оперировать с желчного пузыря, в котором хранился целый клад камней. Каменные сокровища, иначе и сказать не могу, залегали и в желчном протоке, от чего он растянулся до двух с лишним сантиметров, хотя в норме не превышает семи миллиметров. Но что поразило: у пациентки не было механической желтухи, то есть камни полностью не перекрыли просвет, желчь все-таки отходила в 12-перстную кишку, - говорит Расул Абалиевич, показывая коллекцию "драгоценных" камней, которые намерен подарить их хозяйке при выписке. Конечно, нам пришлось убрать желчный пузырь и почистить проток.

С удалением же гастроинтестинальной стромальной опухоли желудка – так называется редкое онкологическое заболевание, по поводу которого и обратилась женщина к ним, пришлось, как сказал Султангазиев, непросто.

-У больной она располагалась на задней стенке желудка и была более четырех сантиметров. В том, что ее придется удалять вместе с частью желудка, даже не возникало сомнений, поскольку единственный метод лечения в данном случае – хирургический. Но мне не давала покоя мысль: как правильнее провести реконструкцию, с чем соединить оставшуюся часть желудка. Можно было подшить к нему кишечник, как это обычно и делается. Но пища, проходя мимо желчного протока, часто попадает в него и раздражает его стенки, что в конце концов может спровоцировать воспалительную реакцию в протоке – холангит. А это нежелательно, поскольку из-за него могут возникнуть большие проблемы: он опасен тяжелыми осложнениями, - пояснил Расул Абалиевич.

Поэтому хирург искал иной, нестандартный путь, как помочь своей больной, и нашел. Вот это та самая эксклюзивная хирургия, о которой говорит Расул Абалиевич. Суть операции, если не вдаваться в ее хирургические тонкости, в том, что содержимое желудка не проходит мимо протока, а стало быть, холангит пациентке не грозит. Хирургу пришлось пересечь тонкий кишечник и подшить его приводящую петлю к оставшейся части желудка, а его отводящую петлю соединить с протоком. Таким образом, желудок и проток функционируют автономно, и пища проходит вниз.

Кроме этого, женщина мучилась из-за полного выпадения влагалища вместе с маткой, которые находились у нее между ног. Сказать, что это доставляло ей дискомфорт, значит, ничего не сказать. Султангазиев "поставил" их на место и зафиксировал на мышцах живота.

На последнем этапе семичасовой операции хирурги провели Джумабубу-эже еще и герниопластику пупочной грыжи: вернули в естественное положение грыжевой мешок и для укрепления подшили к брюшной стенке сетчатый имплант 30 на 20 сантиметров, благодаря которому, как пояснил Расул Абалиевич, практически не возникает рецидивов. То есть, по поводу грыжи пациентке Султангазиева явно не придется обращаться к врачам.

Возможно, кто-то из хирургов ушел бы из операционной сразу после удаления опухоли желудка, не "заметив" других патологий, требующих хирургического вмешательства, но не Султангазиев и его команда.

- Если видишь, что это нужно делать, то делай, - считает Расул Абалиевич. И в этом он весь.

- Как всегда, оказался на высоте наш анестезиолог Жаныбек Эркинбаев. Мы за ним в любых ситуациях, как за каменной стеной. Я повторяю постоянно: работа в операционной, как и везде в медицине, командная. Спасти и помочь человеку мы можем только все вместе. И каждый раз, и во время этой операции тоже, я вновь убедился, что команда в каждом конкретном случае – это сила хирурга! - добавил он.

После операции, как рассказали хирурги, они, конечно, переживали. Три дня за пациентку шла борьба уже в реанимации. Но все закончилось хорошо.

- Вот после таких случаев чувствуешь, что ты не зря стал врачом, - сказал на ходу Расул Абалиевич, направляясь в операционную. В клинику привезли мужчину с перитонитом, и каждая минута была на счету…