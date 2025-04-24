25 апреля в части Бишкека не будет воды

25 апреля будет прекращена подача питьевой воды с 09:00 часов до 00:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения, ограниченный улицами:

- ул. Матросова ниже ул. О. Медерова до ул. М. Горького

Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе диаметром 273 мм.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.