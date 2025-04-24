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Аида Исмаилова обсудила реализацию проектов с Korea Eximbank

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- Бакыт Басарбек
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21 апреля 2025 года в Сеуле состоялась встреча Посла Кыргызской Республики в Республике Корея Аиды Исмаиловой со Старшим исполнительным директором Экспортно-импортного банка Кореи (Korea Eximbank) господином Хван Киёном. В центре диалога - реализация Рамочного соглашения между Кабинетом Министров КР и Правительством Республики Корея о предоставлении льготных кредитов из Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).

Посол Исмаилова, которую в дипломатических кругах Сеула всё чаще называют "локомотивом кыргызско-корейского сближения", акцентировала внимание на необходимости ускоренного продвижения совместных проектов в сфере здравоохранения, транспорта, гражданской авиации и других приоритетных отраслях. Стороны также обсудили ход реализации действующих программ, финансируемых в рамках EDCF, и подтвердили взаимную готовность к усиленному взаимодействию.

- Кыргызская Республика высоко ценит устойчивую и последовательную поддержку со стороны Республики Корея. Мы нацелены на стратегическое углубление двустороннего сотрудничества, особенно в социально значимых сферах, - подчеркнула Аида Исмаилова.

Стоит отметить, что с момента своего назначения послом Кыргызстана в Южной Корее Аида Исмаилова активно продвигает экономическую дипломатию, последовательно выстраивая мосты между Бишкеком и Сеулом. Под её руководством кыргызское посольство стало не только переговорной площадкой, но и катализатором новых инициатив в рамках южнокорейских инвестиционных программ.

СПРАВКА: Рамочное соглашение между Кыргызстаном и Южной Кореей было подписано в декабре 2024 года в ходе официального визита Президента Садыра Жапарова в Сеул. Документ предусматривает предоставление льготного кредита на сумму до 500 миллионов долларов США для реализации ключевых инфраструктурных и социальных проектов в КР.


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URL: https://www.vb.kg/445320
Теги:
Южная Корея, Аида Исмаилова, Кыргызстан, посол
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