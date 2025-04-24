Генпрокуратура требует блокировки "Апрель ТВ" в соцсетях

Генеральная прокуратура Кыргызстана подтвердила: в отношении телерадиоканала "Апрель" инициировано судебное разбирательство. Основанием для иска стали материалы, переданные ГКНБ, а также заключения уполномоченных государственных органов.

Как пояснили в надзорном ведомстве, иск подан прокуратурой Октябрьского района Бишкека в целях защиты общественной безопасности и предотвращения распространения противоправной информации. В частности, речь идёт о прекращении деятельности "Апрель ТВ" в социальных сетях и аннулировании разрешения на вещание телерадиоканала "Апрель".

Дело находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде.