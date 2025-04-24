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Генпрокуратура требует блокировки "Апрель ТВ" в соцсетях

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Генеральная прокуратура Кыргызстана подтвердила: в отношении телерадиоканала "Апрель" инициировано судебное разбирательство. Основанием для иска стали материалы, переданные ГКНБ, а также заключения уполномоченных государственных органов.

Как пояснили в надзорном ведомстве, иск подан прокуратурой Октябрьского района Бишкека в целях защиты общественной безопасности и предотвращения распространения противоправной информации. В частности, речь идёт о прекращении деятельности "Апрель ТВ" в социальных сетях и аннулировании разрешения на вещание телерадиоканала "Апрель".

Дело находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде.


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URL: https://www.vb.kg/445325
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызстан
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