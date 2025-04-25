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Минсельхоз рекомендует фермерам сажать черешню и смородину на одном участке

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Министерство сельского хозяйства рекомендует фермерам и владельцам земельных участков использовать схему агролесоводства для эффективного ведения хозяйства.

Посадка черешни и смородины на одном участке позволяет рационально использовать пространство и получать стабильный доход от двух культур.

Так, на участке площадью 10 соток можно разместить 80 деревьев черешни по схеме 3×4 метра и дополнительно посадить до 330 кустов смородины по схеме 2×1,5 метра. Такой подход минимизирует пустующие площади и увеличивает продуктивность земли, что особенно актуально для долгосрочного и устойчивого сельского хозяйства.

Расчетные затраты на закладку сада:

Саженцы черешни (80 шт.) - 32 000 сомов

Саженцы смородины (330 шт.) - 39 000 сомов

Анализ почвы - 1 000 сомов

Подготовка участка - 1 000 сомов

Система капельного орошения - 24 000 сомов

Минеральные удобрения - 1 000 сомов

Итого: 98 000 сомов

Уже в первый год со смородины можно собрать до 300 кг ягод, что при средней цене обеспечит доход до 60 000 сомов.

С третьего года черешневый сад начинает стабильно плодоносить, принося до 2,5 тонн урожая ежегодно. При средней рыночной цене в 200 сомов за килограмм, это позволит получать до 500 000 сомов в год.

В Минсельхозе отметили, что дополнительную информацию о сортах черешни и смородины, адаптированных к различным регионам страны, можно найти на официальных ресурсах ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/445327
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, фермеры
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