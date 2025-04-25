Роналду на пути к бессмертию: четвертьфинал, мечта и 1000 голов

Криштиану Роналду вновь на пороге большого матча. В четвертьфинале Лиги чемпионов АФК его "Аль-Наср" сразится с японским клубом "Йокогама Ф. Маринос". На кону - не просто путёвка в полуфинал, но и шанс для легендарного португальца приблизиться к своей личной цели: забить 1000 голов в официальных матчах.

Сейчас у Роналду - 933 мяча. Он уже покорил Саудовскую Про-лигу, установив рекорд прошлого сезона (35 голов) и вновь возглавляя список бомбардиров в текущем (23 мяча). В азиатской Лиге чемпионов он отметился семью точными ударами. С домашним матчем в Джидде - шансы пополнить коллекцию голов как никогда высоки.

Хотя сам Роналду уверяет, что не зацикливается на цифрах, в разговоре с Рио Фердинандом признался: "900 голов - это топ. А дальше цель - 1000". Цель, к которой он идёт неумолимо, как и всю свою карьеру - шаг за шагом, гол за голом.

В Португалии продолжаются споры, стоит ли ветерану оставаться в сборной, но мнение Луиша Фигу ясно: Роналду будет играть и забивать даже в 42. Его контракт с "Аль-Насром" истекает летом, однако многие уверены - он будет продлён до ЧМ-2026.

Финал Лиги чемпионов АФК состоится 3 мая. Возможно, именно тогда Криштиану сделает ещё один шаг - не просто к очередному трофею, а к бессмертию в футбольной истории.