Тренер юношеской сборной Кыргызстана проходит обучение в Венгрии

Тренер юношеской сборной Кыргызстана (U-15) Санжар Шаршеев проходит международный курс повышения квалификации в Венгрии. С 1 апреля по 23 мая 2025 года он принимает участие в престижной программе International Coaching Course, организованной Венгерским университетом спортивных наук (Hungarian University of Sports Science).

Программа охватывает более 220 академических часов, из которых 120 посвящены теоретическим занятиям, а 100 - практическим. В рамках курса изучаются ключевые аспекты современной спортивной подготовки: спортивная наука, психология, физиология упражнений, аналитика, социология, теория тренировки, педагогика, спортивное питание, тренерская этика и другие дисциплины.

В обучении участвуют 20 тренеров со всего мира. Занятия ведут опытные преподаватели, имеющие учёные степени и многолетний практический опыт, что обеспечивает высокий уровень подготовки участников.

Участие Санжара Шаршеева в этой программе стало возможным благодаря поддержке Кыргызского футбольного союза. Полученные знания и опыт будут направлены на внедрение международных стандартов в отечественную тренерскую практику и сыграют важную роль в дальнейшем развитии юношеского футбола Кыргызстана.