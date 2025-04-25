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Тренер юношеской сборной Кыргызстана проходит обучение в Венгрии

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- Самуэль Деди Ирие
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Тренер юношеской сборной Кыргызстана (U-15) Санжар Шаршеев проходит международный курс повышения квалификации в Венгрии. С 1 апреля по 23 мая 2025 года он принимает участие в престижной программе International Coaching Course, организованной Венгерским университетом спортивных наук (Hungarian University of Sports Science).

Программа охватывает более 220 академических часов, из которых 120 посвящены теоретическим занятиям, а 100 - практическим. В рамках курса изучаются ключевые аспекты современной спортивной подготовки: спортивная наука, психология, физиология упражнений, аналитика, социология, теория тренировки, педагогика, спортивное питание, тренерская этика и другие дисциплины.

В обучении участвуют 20 тренеров со всего мира. Занятия ведут опытные преподаватели, имеющие учёные степени и многолетний практический опыт, что обеспечивает высокий уровень подготовки участников.

Участие Санжара Шаршеева в этой программе стало возможным благодаря поддержке Кыргызского футбольного союза. Полученные знания и опыт будут направлены на внедрение международных стандартов в отечественную тренерскую практику и сыграют важную роль в дальнейшем развитии юношеского футбола Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/445338
Теги:
тренер, футбол, Кыргызстан
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