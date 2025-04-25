"Janai" - чемпион Шоро Pro Лиги Кыргызстана

Футзальный клуб "Janai" стал чемпионом Шоро Pro Лиги, продемонстрировав стабильную и мощную игру на протяжении всего сезона. Турнир, проходивший в Кыргызстане, собрал сильнейшие команды страны, но именно "Janai" сумел дойти до вершины.

В напряжённом финале, где каждая минута была на вес золота, команда проявила железную концентрацию, тактическую гибкость и бойцовский характер. Это и стало залогом их уверенной победы.

Чемпионский титул - результат не только высокого класса игроков, но и серьёзной работы тренеров, слаженности команды и поддержки болельщиков, неотступно сопровождавших её весь сезон.

Победа "Janai" войдёт в историю кыргызстанского футзала и станет примером для будущих поколений игроков.