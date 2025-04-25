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В Бишкеке прошёл IV турнир по дзюдо на "Кубок Мэра"

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- Самуэль Деди Ирие
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В столице Кыргызстана состоялся IV традиционный турнир по дзюдо на "Кубок Мэра" среди юношей и девушек 2009–2010 годов рождения. Соревнования прошли на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса и собрали десятки юных дзюдоистов со всех уголков республики.

Организаторами мероприятия выступили Департамент физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек совместно с Национальной Федерацией дзюдо Кыргызской Республики. Турнир стал ярким событием в спортивной жизни столицы, предоставив молодым спортсменам важную платформу для демонстрации мастерства и выявления новых талантов.

Официальную церемонию открытия провёл президент Национальной Федерации дзюдо Куванычбек Конгантиев. В своём обращении он отметил особую роль, которую играет поддержка Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в развитии спорта и продвижении здорового образа жизни в стране.

С напутственным словом к участникам обратился и мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев. Он подчеркнул важность подобных мероприятий в деле воспитания молодого поколения и формирования у юных граждан духа честной борьбы и уважения к сопернику.

По итогам соревнований победители и призёры были награждены памятными медалями, дипломами и ценными призами. Кроме того, по инициативе мэра города были вручены специальные награды в номинациях "За волю к победе", "За лучшую технику" и "Лучший дзюдоист турнира".

С каждым годом турнир на "Кубок Мэра" продолжает набирать популярность и становится важным этапом в развитии дзюдо среди молодёжи Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/445343
Теги:
дзюдо, турнир, Кыргызстан
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