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Хоккейная сборная Кыргызстана вышла в лидеры ЧМ третьего дивизиона

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- Самуэль Деди Ирие
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В Турции состоялся матч третьего тура чемпионата мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа A), в котором сборная Кыргызстана уверенно обыграла команду Боснии и Герцеговины - 5:1.

Дублем в составе кыргызстанцев отметился Мамед Сейфулов. По одной шайбе на свой счёт записали Эрзанар Исаматов, Тимофей Широков и Абдумалик Сапитов. Эта победа принесла команде очередные три очка и позволила возглавить турнирную таблицу с девятью баллами после трёх туров.

Следующий матч кыргызстанцы проведут 25 апреля против сборной Туркменистана, которая также набрала девять очков. Встреча обещает быть принципиальной: победитель получит ключевое преимущество в борьбе за единственную путёвку во второй дивизион чемпионата мира.

Именно эта игра может стать решающей для определения сильнейшего коллектива турнира и команды, которая поднимется на ступень выше в мировом хоккейном рейтинге.


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URL: https://www.vb.kg/445347
Теги:
хоккей, чемпионат мира, Кыргызстан
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