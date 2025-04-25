Хоккейная сборная Кыргызстана вышла в лидеры ЧМ третьего дивизиона

В Турции состоялся матч третьего тура чемпионата мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа A), в котором сборная Кыргызстана уверенно обыграла команду Боснии и Герцеговины - 5:1.

Дублем в составе кыргызстанцев отметился Мамед Сейфулов. По одной шайбе на свой счёт записали Эрзанар Исаматов, Тимофей Широков и Абдумалик Сапитов. Эта победа принесла команде очередные три очка и позволила возглавить турнирную таблицу с девятью баллами после трёх туров.

Следующий матч кыргызстанцы проведут 25 апреля против сборной Туркменистана, которая также набрала девять очков. Встреча обещает быть принципиальной: победитель получит ключевое преимущество в борьбе за единственную путёвку во второй дивизион чемпионата мира.

Именно эта игра может стать решающей для определения сильнейшего коллектива турнира и команды, которая поднимется на ступень выше в мировом хоккейном рейтинге.