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Триумф из Токмока: кыргызстанские самбисты отличились на чемпионате Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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На прошедшем в Ташкенте чемпионате Азии по самбо кыргызстанские спортсмены вновь заявили о себе. Два представителя Токмока вернулись с престижного турнира с наградами, укрепив позиции страны в мире боевых искусств.

Золотую медаль в весовой категории до 64 кг завоевал Орозбеков Айвас. Уроженец Токмока, он с 2 по 10 класс занимался в местной детско-юношеской спортивной школе. Сегодня Айвас продолжает своё спортивное и учебное развитие в Республиканском спортивном колледже в Бишкеке, где упорно готовится к новым вершинам.

Бронзовую награду в категории до 50 кг в копилку сборной Кыргызстана принесла Талгарбекова Ясемин. Юная спортсменка продолжает тренировки в спортшколе города Токмок и учится в средней школе №1. Её наставник - старший тренер Турганалиев Эрнест Боконович - отмечает трудолюбие и целеустремлённость воспитанницы.

Чемпионат Азии стал важной вехой для молодых самбистов, прошедших долгий путь подготовки. В условиях жёсткой конкуренции они проявили стойкость и высокий уровень профессионализма, завоевав уважение соперников и судей.

Их успех - это не только личное достижение, но и значимый вклад в развитие кыргызстанского самбо. Эти медали поднимают престиж страны на международной арене и вдохновляют новое поколение спортсменов стремиться к новым высотам.


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URL: https://www.vb.kg/445349
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