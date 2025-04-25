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Назначен новый заместитель директора Службы водных ресурсов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – директор Службы водных ресурсов Нурлан Жумаев представил коллективу нового заместителя директора Бактыбека Анаркулова, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Бактыбек Анаркулов - опытный специалист в области водного хозяйства и инфраструктурных проектов, обладающий более чем 30-летним стажем государственной и инженерной службы.

Он 1965 года рождения, имеет два высших образования, является выпускником Кыргызского сельскохозяйственного института имени К.И. Скрябина (специальность - инженер-гидротехник) и Кыргызского государственного национального университета (специальность – юрист) .

До настоящего назначения Анаркулов занимал ряд ключевых постов в системе государственного управления. Его опыт работы за последние 10 лет:

Глава государственной администрации (аким) Аламудунского района Чуйской области (2018–2021 гг.),

Заместитель полномочного представителя Президента в Джалал-Абадской области,

Директор проектной организации "Гидрострой-Проект",

Начальник Жалал-Абадского БУВХ (Бассейновое управление водного хозяйства).

За значительный вклад в развитие водного сектора Бактыбек Кочкорович удостоен ряда государственных и ведомственных наград, в том числе Почётной грамоты Правительства КР, а также наград Госкомитета и Департамента водного хозяйства. Ему также присвоено звание "Отличник водного хозяйства и мелиорации КР" и "Отличник сельского хозяйства".

Напомним, ранее должность заместителя директора занимал Улукбек Баялиев. Он был освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу.


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URL: https://www.vb.kg/445350
Теги:
вода, назначение, Кыргызстан, Минсельхоз
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