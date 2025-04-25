Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 98.42 - 99.37

Селби - за бортом: сенсация в первом раунде чемпионата мира по снукеру

133  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В один из самых неожиданных поворотов стартовавшего чемпионата мира по снукеру четырёхкратный чемпион мира Марк Селби вылетел уже в первом раунде. Обидчиком "Джестера из Лестера" стал его земляк - квалификатор Бен Вулластон, который одержал волевую победу со счётом 10:8.

Матч проходил в легендарном театре "Крусибл" в Шеффилде и поначалу складывался в пользу фаворита. После первой сессии Селби вёл 5:4, но Вулластон не дрогнул. Вечером, в ответной части матча, он включил режим преследования, выиграв два фрейма подряд и выйдя вперёд - 6:5. Селби смог сравнять счёт, но с этого момента стал терять инициативу.

13-й фрейм стал эмоциональной точкой - Селби в гневе отправил жёлтый шар за пределы стола, дав понять: нервы на пределе. И хотя он ещё цеплялся за матч, взяв 15-й фрейм, а затем выдал яркий брейк на 81 очко в 17-м, этого оказалось недостаточно.

Решающим стал 18-й фрейм, в котором Вулластон, несмотря на напряжённую игру с ошибками с обеих сторон, дожал именитого соперника и оформил победу.

Для Селби это поражение - серьёзный удар, особенно учитывая его амбиции на турнир. А вот для Вулластона - это шаг в новую главу карьеры и доказательство того, что в снукере нет ничего невозможного.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445352
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  