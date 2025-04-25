Селби - за бортом: сенсация в первом раунде чемпионата мира по снукеру

В один из самых неожиданных поворотов стартовавшего чемпионата мира по снукеру четырёхкратный чемпион мира Марк Селби вылетел уже в первом раунде. Обидчиком "Джестера из Лестера" стал его земляк - квалификатор Бен Вулластон, который одержал волевую победу со счётом 10:8.

Матч проходил в легендарном театре "Крусибл" в Шеффилде и поначалу складывался в пользу фаворита. После первой сессии Селби вёл 5:4, но Вулластон не дрогнул. Вечером, в ответной части матча, он включил режим преследования, выиграв два фрейма подряд и выйдя вперёд - 6:5. Селби смог сравнять счёт, но с этого момента стал терять инициативу.

13-й фрейм стал эмоциональной точкой - Селби в гневе отправил жёлтый шар за пределы стола, дав понять: нервы на пределе. И хотя он ещё цеплялся за матч, взяв 15-й фрейм, а затем выдал яркий брейк на 81 очко в 17-м, этого оказалось недостаточно.

Решающим стал 18-й фрейм, в котором Вулластон, несмотря на напряжённую игру с ошибками с обеих сторон, дожал именитого соперника и оформил победу.

Для Селби это поражение - серьёзный удар, особенно учитывая его амбиции на турнир. А вот для Вулластона - это шаг в новую главу карьеры и доказательство того, что в снукере нет ничего невозможного.