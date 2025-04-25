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В Бишкеке стартовал школьный челлендж по сбору батареек

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке проходит экологическая акция "Твой Эко Заряд", организованная компанией "Твой Заряд" при поддержке мэрии города Бишкек. В рамках акции среди школ города проводится городской челлендж по сбору использованных батареек. Об этом сообщает столичный муниципалитет..

Цель инициативы - воспитать у подрастающего поколения экологическую осознанность и одновременно сократить вредное воздействие опасных отходов на окружающую среду.

Правила участия просты: школа, собравшая наибольшее количество использованных батареек по весу, станет победителем. Главный приз - современная детская или спортивная площадка, которую на территории школы установят партнёры акции - строительные компании, поддержавшие инициативу Level и BRK Group.

Акция также направлена на повышение уровня экологического образования и вовлечение школьников в практическую деятельность по защите окружающей среды. В школах, участвующих в акции установлены специальные урны для сбора батареек.

Адреса точек приёма батареек по городу, организованных компанией "Твой Заряд", размещены ниже. Точки приёма распределены по районам Бишкека для удобства участников.


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URL: https://www.vb.kg/445354
Теги:
мэрия, школа, экология, Бишкек, акция
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