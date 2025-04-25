"Кумтор Голд Компани" показала рекордные результаты за 2024 год

По итогам 2024 года компания "Кумтор Голд Компани" достигла выручки в 989,1 млн долларов США, что значительно превышает плановую отметку в 739,3 млн долларов США. В сравнении с предыдущим годом, на руднике Кумтор было выполнено больше горных работ - 189,1 млн тонн, а произведено золота - 12 тонн 552 кг при плане 12 тонн 509 кг.

Компания также значительно превысила план по налоговым выплатам. В 2024 году было уплачено 184,8 млн долларов США (16,1 млрд сомов), что выше запланированных 177,5 млн долларов США. Чистая прибыль составила 397,4 млн долларов, что почти в два раза больше плана (186,8 млн долларов).

В рамках собрания акционеров председатель правления "Кыргызалтын" Кубат Абдраимов подчеркнул важность выполнения амбициозных задач на 2025 год, включая подземную добычу на руднике Кумтор, разработку месторождения Тоголок и геологическую разведку на Джангартской площади. Особое внимание будет уделено безопасности на руднике и обучению персонала.

Напоминаем, что "Кыргызалтын" является единственным акционером "Кумтор Голд Компани" и владеет 100% ее долей.