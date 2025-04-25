В Бишкеке по делу о вербовке задержан российский политтехнолог

Первомайский районный суд Бишкека заключил под стражу российского политтехнолога Виктора Васильева по делу о наёмничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По её данным, в отношении В.В.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 43 - ч. 1 ст. 416 УК Кыргызской Республики, применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия - до 17 июня 2025 года.

Как сообщают СМИ, обвиняемый был создателем телеграмм-канала "Улыбаемся и машем".

Ранее The Insider, "Досье", а также проекты Радио Свобода и "Настоящее Время" ("Система") писали, что Васильев был известен под фамилией Луковенко, придерживался неонацистских взглядов, был осуждён за убийство темнокожего студента, а впоследствии сотрудничал со структурами, связанными с покойным Евгением Пригожиным, а также, вероятно, с российской военной разведкой - ГРУ.

Напомним, ранее по той же статье были задержаны сотрудница Русского дома в Оше и сотрудник мэрии города Ош.