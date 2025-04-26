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Пётр Хищенко - память о цене Победы и силе человеческого духа

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В преддверии Дня Победы мэрия Бишкека поделилась историей фронтовика и ветерана труда - Петра Семёновича Хищенко. Его судьба - это не просто биография одного человека, это живое свидетельство времени, стойкости и преданности своей стране.

Пётр Семёнович родился 20 августа 1927 года в селе Чалдовар Панфиловского района (сейчас - Чүйская область). Детство его оказалось непростым: в 1939 году он потерял отца, а через год - мать, арестованную по политическим мотивам. Позже её реабилитировали за отсутствием состава преступления.

Оставшись без родителей, он в юном возрасте пошёл работать - устроился учеником на фабрику, где шили тапочки для госпиталей. В 1944 году, едва исполнив 17, его призвали в армию. В числе 11 тысяч юношей из Фрунзе он был направлен в Уфу на военную подготовку. Весной 1945 года его часть должна была попасть на фронт, но война завершилась. Тогда Хищенко поступил в Уфимское пехотное училище, окончив его в звании лейтенанта.

Службу продолжил в Белорусском военном округе, готовя солдат. В 1956 году был направлен в Венгрию, где обострилась политическая обстановка. Его часть находилась на границе с Австрией, позже переброшена в Ужгород. В 1960 году по состоянию здоровья он был комиссован по инвалидности III группы.

Вернувшись во Фрунзе, Пётр Семёнович окончил машиностроительный техникум и более 30 лет проработал инженером-технологом на заводе "Физприборы". С этого предприятия он и вышел на заслуженный отдых.

Хищенко награждён множеством медалей. Но главная его награда - уважение и признательность соотечественников.

Бишкек помнит своих героев. История Петра Семёновича - это память о цене Победы и силе человеческого духа.


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URL: https://www.vb.kg/445364
Теги:
ветераны, Бишкек, мэрия
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