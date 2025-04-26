С 1 мая в Таиланде вводят обязательную регистрацию TDAC для туристов

Согласно официальному уведомлению Министерства иностранных дел Королевства Таиланд, с 1 мая 2025 года в Таиланде вводится обязательная электронная система предварительной регистрации прибытия иностранных граждан - Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, все иностранные граждане, включая граждан Кыргызской Республики, намеревающиеся въехать на территорию Таиланда воздушным, наземным или морским транспортом, обязаны заполнить электронную форму TDAC в онлайн-режиме не позднее чем за 72 часа до отправления в поездку. Регистрация осуществляется на официальном сайте tdac.immigration.go.th.

При заполнении формы TDAC необходимо указать паспортные данные или сведения иного проездного документа, личную информацию заявителя, цель визита, адрес проживания в Таиланде, а также предоставить информацию о состоянии здоровья. После успешной подачи анкеты на электронную почту заявителя будет направлено подтверждение, которое потребуется предъявить сотрудникам паспортного контроля по прибытии в Таиланд.

Следует обратить особое внимание на то, что введение TDAC не отменяет действующие визовые требования к гражданам Кыргызской Республики. Новая система направлена на ускорение процедур пограничного контроля и усиление санитарно-эпидемиологической безопасности.

Система TDAC будет доступна для предварительной регистрации начиная с 28 апреля 2025 года. В этой связи Министерство иностранных дел Кыргызской Республики настоятельно рекомендует гражданам, планирующим поездку в Таиланд, заранее ознакомиться с новыми требованиями и своевременно пройти регистрацию во избежание возможных затруднений при пересечении границы.