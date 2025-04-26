Министр ЧС Ажикеев: Мы получили своевременный подарок от МЧС Азербайджана

Пожарные подразделения МЧС Кыргызстана получили десять пожарных машин от МЧС Азербайджана.

В церемонии вручения приняли участие министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана генерал-майор Бообек Ажикеев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

Бообек Ажикеев отметил, что труд пожарных и спасателей невозможно переоценить, ведь они стоят на переднем крае в защите граждан, рискуют своими жизнями, чтобы помочь тем, кто попал в беду, а эффективная борьба с пожарами и чрезвычайными ситуациями невозможна без оснащения подразделений современной техникой.

- Сегодня для нас очень важный день. Из Азербайджанской Республики мы получили десять пожарных машин, которые в ближайшее время уже могут "нести" боевое дежурство. Это очень своевременный подарок, великолепные машины, емкость бака каждой шесть тонн, у них очень хорошая проходимость. Важно и то, что машины на базе КАМАЗ, поэтому проблем с ремонтом не будет, и нашим пожарным они хорошо известны, никого переучивать не надо. Тем более, что сейчас в рамках административно-территорильных разделений участков увеличивается потребность в новых пожарных частях, и соответственно потребуется пожарная техника, - сказал в интервью vb.kg министр ЧС.

По его словам, в последние годы вследствие потепления климата в мире происходит все больше стихийных бедствий, в том числе на территории нашей республики. Наблюдается усиление сейсмической активности, активизируются оползневые процессы, сели, паводки.

- Одно их страшных бедствий – пожары, которых не становится меньше и которые наносят ущерб экономике страны, нашим гражданам, безжалостно уничтожают нажитое годами имущество, а нередко приводят к гибели людей. Ежегодно в Кыргызстане происходит не менее трех тысяч пожаров, в которых погибают до 150 человек, около 80 получают увечья. Материальный ущерб составляет более одного миллиарда сомов, - такую печальную статистику привел в своем выступлении министр Бообек Ажикеев.

Как сказал глава МЧС, это не первая безвозмездная акция со стороны азербайджанских товарищей. В 2015 году от правительства Азербайджана кыргызские пожарные получили пять пожарных машин. И сегодня по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева МЧС передает еще десять машин.

- Между нашими министерствами сложились хорошие деловые отношения по многим направлениям, связанным с защитой населения и территорий от стихийных бедствий и техногенных катастроф, потому что все мы понимаем, что в одиночку трудно справиться с чрезвычайной ситуацией, а порой и не под силу. И наше сотрудничество с коллегами МЧС Азербайджана строится по принципу братства и взаимовыручки, - отметил министр ЧС Кыргызстана. – Тому подтверждение – вот эти десять машин.

Как подчеркнул генерал-майор Бообек Ажикеев, это – яркий пример сотрудничества и взаимодействия не только между МЧС наших стран, но и отражение высокого уровня кыргызско-азербайджанских отношений.

- Мы – братские народы. Всегда были и будем вместе. И сегодняшняя передача машин еще раз это подтверждает. В последние три года отношения между нашими странами стремительно развиваются в разных направлениях благодаря тому, что наши уважаемые президенты Ильхам Алиев и Садыр Жапаров исполняют волю наших народов, заветы наших дедов и отцов. И наша общность – это выбор наших народов и наших глав государств. Я надеюсь, что техника послужит, как говорится, верой и правдой в борьбе с пожарами, в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но хотелось бы, чтобы их было поменьше, чтобы машины чаще находились в гараже, - сказал посол Азербайджана Латиф Гандилов.