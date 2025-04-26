КР и Узбекистан договорились о совместном использовании родника "Чечме"

В Ташкенте под председательством главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова состоялось совместное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации госграницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе переговоров утверждено описание прохождения проектной линии кыргызско-узбекской государственной границы с оставлением родника "Чечме" ("Чашма") на территории Кыргызстана. Также согласованы основные условия проекта соглашения о совместном использовании родника между двумя странами.

Стороны договорились, что "Чечме" ("Чашма") является общим достоянием народов Кыргызстана и Узбекистана. Кыргызстан обеспечит гражданам Узбекистана свободный доступ к роднику. Узбекская сторона сможет использовать две трети объема воды, а любые действия, способные повлиять на качество и количество водных ресурсов, будут согласовываться.

Было подчеркнуто, что обе стороны обязуются не предпринимать действий, препятствующих полноценному использованию родника гражданами двух стран в духе дружбы и добрососедства.

Также обсуждены вопросы статуса и режима работы отдельных пунктов пропуска через госграницу. Стороны высоко оценили ход переговоров, направленных на упрощение взаимных поездок граждан и транспортировки грузов.

Достигнуты договоренности о скорейшем подписании соответствующих соглашений, внесении изменений в ранее подписанные документы и проведении очередной встречи рабочих групп.

Все принятые решения соответствуют курсу, обозначенному главами двух государств, на превращение кыргызско-узбекской границы в границу дружбы, мира и согласия.

По итогам переговоров подписан соответствующий протокол. Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере.