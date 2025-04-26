Тюльпаны в Бишкеке страдают от вандализма

МП "Бишкекзеленстрой" напомнило жителям столицы о важности бережного отношения к цветам, высаженным в общественных местах. Как сообщили в предприятии, ежегодно сотрудники украшают Бишкек тюльпанами, высаживая их в самых живописных уголках города.

Однако, несмотря на усилия коммунальщиков, участились случаи повреждения клумб: горожане вытаптывают, вырывают и уносят тюльпаны с собой. В "Бишкекзеленстрое" выразили обеспокоенность подобным поведением и напомнили, что цветы высаживаются для общего блага и радости всех жителей.

"Эти тюльпаны посажены с любовью и заботой. Мы надеемся, что каждый сможет насладиться их красотой, не нанося вреда природе", - подчеркнули в ведомстве.

В организации призвали уважать труд рабочих и беречь природное оформление столицы, отметив, что только совместными усилиями можно сохранить чистоту и красоту Бишкека.